Enel acquista 21% Ufinet in Latam per 150 mln, possibile investimento oltre 2 mld

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Enel ha acquistato per 150 milioni di euro il 21% di Ufinet, società operante in America Latina specializzata nel settore della fibra.

In una nota Enel spiega poi che, in base all’accordo, ha a disposizione un’opzione call per acquistare da Cinven il restante 79%, pagando una cifra compresa tra 1,32 e 2,1 miliardi di euro.

Il periodo di esercizio della call va dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Il closing dell’operazione è fissato per luglio 2018.

Nella nuova azienda, Enel X International, la controllata di Enel che ha eseguito l’operazione, e Sixth Civen Fund eserciteranno ciascuna il 50% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti. Nel caso non eserciti l’opzione call, Enel perderà il diritto al controllo congiunto.

L’operazione che coinvolge Ufinet è uno dei tasselli che il piano strategico di Enel X prevede per raggiungere un posizionamento strategico nel settore della banda ultra larga in America Latina.

L’azienda opera in 14 paesi dell’America Latina dove gestisce oltre 49.000 chilometri di fibra di cui circa 17.000 in aree metropolitane.

Per il testo integrale del comunicato diffuso dalla società, i clienti Reuters possono cliccare su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia