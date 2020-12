Italia e altri 12 Paesi Ue insieme per investire sui semiconduttori

BRUXELLES (Reuters) -La Germania, la Francia, l’Italia e altri dieci Paesi della Ue hanno unito le forze per investire nella tecnologia dei semiconduttori e dei processori, fondamentali per i dispositivi di connessione a Internet e per l’elaborazione di dati.

FILE PHOTO: European Commissioner for Internal Market and Services Thierry Breton and European Executive Vice-President Margrethe Vestager (not seen) give a news conference on the Data Governance Act at the European Commission in Brussels, Belgium November 25, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS/File Photo

La quota europea del mercato globale dei semiconduttori da 440 miliardi di euro rappresenta circa il 10%, con il blocco che attualmente fa affidamento su chip prodotti all’estero.

Tale dipendenza da chip e altri prodotti stranieri è venuta alla luce durante la pandemia di Covid-19.

I timori in materia di sicurezza di alcuni governi stranieri si sono aggiunti alle preoccupazioni per la dipendenza da chip stranieri utilizzati nelle automobili, nelle apparecchiature mediche, nei telefoni cellulari e nei sistemi di rete, nonché per il monitoraggio ambientale.

All’inizio di quest’anno, l’Unione Europea ha deciso di stanziare 145 miliardi di euro, pari a un quinto del Recovery fund per la ripresa economica dalla pandemia, per progetti legati al digitale.

I 13 Paesi hanno detto che lavoreranno insieme per rafforzare la catena del valore dell’elettronica e dei sistemi integrati europei.

“Ciò richiederà uno sforzo collettivo per mettere in comune gli investimenti e coordinare le azioni, da parte degli stakeholder sia pubblici che privati”, hanno detto i Paesi in una dichiarazione congiunta.

Il gruppo si metterà in contatto con le aziende per formare alleanze industriali per la ricerca e gli investimenti nella progettazione e realizzazione di processori ed esaminerà i finanziamenti per tali progetti.

Inoltre, presenterà uno programma a livello europeo noto come Important Project of Common European Interest che consentirà finanziamenti secondo norme più permissive in materia di aiuti di Stato europei. Il gruppo cercherà di stabilire standard e certificazioni comuni per l’elettronica.

I firmatari includono Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia.

“Un approccio collettivo può aiutarci a sfruttare i nostri punti di forza esistenti e ad abbracciare nuove opportunità, in quanto i chip per processori avanzati svolgono un ruolo sempre più importante nella strategia industriale europea e nella sovranità digitale”, ha detto in un comunicato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton.