Trump oferece possível extensão da trégua comercial de 90 dias com a China

WASHINGTON, 4 Dez (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, ofereceu nesta nesta terça-feira a possibilidade de uma prorrogação da trégua de 90 dias que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram no fim de semana.

“As negociações com a China já começaram. A menos que sejam prorrogadas, elas terminarão 90 dias a partir da data de nosso maravilhoso e caloroso jantar com o presidente Xi na Argentina”, disse Trump no Twitter.

Os dois líderes concordaram no fim de semana em adiar a imposição de mais tarifas enquanto negociam um acordo para acabar com a disputa após meses de tensões crescentes.

(Reportagem de Doina Chiacu)