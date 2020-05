BOLSAS EUROPA-Acções estáveis com resultados mistos, tensão EUA-China

6 Mai (Reuters) - As acções europeias registaram poucas mudanças na abertura de quarta-feira, com uma série de resultados mistos assim como as tensões entre os EUA e a China a ajudar a aumentar as dúvidas acerca de uma possível rápida recuperação econémica, mesmo após muitos países terem aliviado as medidas de confinamento.

O índice pan-europeu STOXX 600 estava flat, com as perdas no sector de petróleo e gás, após uma recente subida, a contrabalançarem os ganhos das acções de cuidados de saúde.

O clima global também permaneceu frágil já que o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a apontar o dedo à China, pedindo para que o país seja transparente sobre as origens do surto de coronavírus.

Num dia movimentado para os resultados, o maior banco italiano UniCredit registou uma perda de 2,7 mil milhões de euros no primeiro trimestre devido aos ‘write-downs’ dos seus empréstimos, antecipando os danos causados ​​pela pandemia. As suas acções caíram cerca de 1%.

A Norwegian Air caiu 12% depois de dizer que iria vender novas acções com um desconto de 79% ao preço mais recente de negociação, na tentativa de aumentar o seu património para se poder qualificar para o pacote de ajuda governamental da Noruega.

Ajudando a manter as acções de cuidados de saúde estáveis, o Novo Nordisk da Dinamarca subiu 2,1% e o especialista em diálise alemão Fresenius Medical Care ganhou 2,9% depois de registar lucros acima do esperado no primeiro trimestre.

Texto original em inglês: