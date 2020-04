BOLSAS EUROPA-Acções perdem ligeiramente com sector de saúde em baixa

29 Abr (Reuters) - As acções europeias caem nesta quarta-feira, com uma queda nas acções da área da saúde que desfasou as boas perspectivas de lucro dos fabricantes alemães de automóveis e de sensores especializados AMS, bem como um salto nos preços do petróleo.

O STOXX 600 pan-europeu cai 0,04% e os blue-chips caem 0,34%, enquanto as acções dos fabricantes de medicamentos Roche e Novartis foram arrastadas.

As acções da BP, Total e Royal Dutch Sell ganharam entre 1,7% e 2,6% à medida que os preços do petróleo bruto subiram, devido a um aumento inferior ao esperado das reservas americanas.

O especialista em sensores AMS saltou 10,8% para o topo do STOXX 600, uma vez que espera que o impacto do coronavírus no segundo trimestre seja limitado.

Os construtores de automóveis ficaram entusiasmados após a Daimler prever que os lucros de exploração da sua divisão Mercedes-Benz Cars & Vans ficassem acima do nível do ano anterior e a Volkswagen afirmar que esperava ser rentável no ano fiscal.

No entanto, as expectativas de lucro para o segundo e terceiro trimestres continuaram a deteriorar-se acentuadamente, com os dados da Refinitiv a apontarem para uma diminuição de 40,4% nos lucros das empresas cotadas no STOXX 600, contra 37% há uma semana.

Texto original em inglês: (Reportagem de Sruthi Shankar, traduzido para português por André Vitor Tavares em Gdansk Newsroom; Editado por Patrícia Vicente Rua em Lisboa)