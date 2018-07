BOLSAS EUROPA-Resultados decepcionantes, tensões comércio fazer acções cair

20 Jul (Reuters) - As acções europeias seguem em queda esta sexta-feira, com as acções de autos e bancos a eliminarem os seus ganhos por entre o aumento das tensões comerciais que causaram um ‘sell-off’ no iuan chinês e nos mercados de acções dos Estados Unidos durante a noite.

As acções automóveis, as mais sensíveis às tensões comerciais, com as autoridades dos EUA a trabalharem no sentido de impor tarifas sobre as importações de carros, registaram as maiores quedas, a descer 1,1 pct, tendo obtido algum alívio durante esta semana.

As financeiras foram as que mais pesaram no STOXX 600 na Europa, já que o sentimento sobre as relações EUA-China piorou, enquanto os investidores compraram sectores como os de saúde e consumo, considerados menos arriscados.

O STOXX 600 cai 0,1 por cento, enquanto os lucros caíram com várias grandes decepções, fazendo com que as acções caíssem.

A fabricante de papel Stora Enso afundou 11,9 pct depois de informar que os lucros do segundo trimestre ficaram abaixo das expectativas, culpando os problemas de produção, manutenção e o suprimento apertado de madeira.

Isso fez cair também a rival UPM-Kymmene, que desce 3,6 pct, enquanto a fabricante de embalagens de papel Huhtamaki também cai 6,5 pct após seus resultados.

A seguradora britânica, Beazley cai 12,7 pct para o fundo do STOXX, depois de reportar uma queda de 64 pct no seu lucro do primeiro semestre, já que as receitas foram afectadas pelo aumento das taxas de juros dos EUA.

A Faurecia inicialmente obteve ganhos depois de ter reportado um lucro maior no primeiro semestre e ter aumentado as suas perspectivas, mas as acções recuaram 5,2 pct, já que os analistas consideraram o crescimento das margens decepcionante.

Entre as raras subidas estiveram a Recordati e a Orion, ambas ganhando com subidas de ‘rating’ de corretoras.

Texto integral em inglês: (Reportagem de Helen Reid, Traduzido para português por João Manuel Maurício, Gdynia Newsroom)