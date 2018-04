BOLSAS EUROPA-Tecnológicas, receios comércio pesam nas acções europeias

3 Abr (Reuters) - As acções europeias seguem em queda esta terça-feira com os investidores a iniciarem o segundo trimestre numa atmosfera febril de tensões de comércio e crescente pressão sobre as empresas de tecnologia.

O índice pan-europeu STOXX 600 desce 0,98 pct, enquanto o DAX alemão perde 1,4 pct, com as industriais, bens de consumo e financeiras a registarem os piores desempenhos.

O sector tecnológico desce 1,6 pct, afectado pelos fabricantes de ‘chips’ depois de uma notícia durante a noite de que a Apple planeia substituir os ‘chips’ Intel nos Macs pelos seus próprios.

O índice caíu 8 pct nas últimas 3 semanas com crescente ansiedade sobre as grandes empresas de tecnologia com o foco no uso de dados da Facebook, e regulação da Amazon.

Notícias de que a Apple irá cada vez mais no sentido do “insourcing” afectaram as acções dos fornecedores da empresa em todo o mundo, principalmente na europeia Dialog Semiconductor que perdeu mais de 60 pct no ano passado.

Esta terça-feira a AMS liderou as perdas, ao cair 2,8 pct, enquanto a STMicro desceu 2,3 pct e a Infineon perdeu 1,7 pct.

O apetite por risco foi fraco em toda a linha, com os investidores europeus a seguirem os investidores norte-americanos e asiáticos para a saída depois da China ter retaliado contra as tarifas dos Estados Unidos.

