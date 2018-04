BORSE EUROPA deboli con Ubs, pesa rialzo rendimenti bond

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3485,67 -0,24 3503,96 STOXX EUROPE 600 380,94 -0,24 389,18 STOXX BANCHE 178,3 -0,14 183,99 STOXX OIL&GAS 330,28 0,05 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 295,01 0,05 288,35 STOXX AUTO 628,85 -0,35 614,77 STOXX TLC 270,98 -0,03 281,61 STOXX TECH 438,88 -0,1 367,87 MILANO, 23 aprile (Reuters) - Le borse europee sono deboli oggi, appesantite dai dati insoddisfacenti del gigante bancario svizzero Ubs e dal rialzo del rendimento dei bond. **Alle 10,25 italiane il paneuropeo STOXX 600 registra -0,24%. ** UBS cede quasi il 4% dopo un primo trimestre al di sotto delle stime degli analisti. A contribuire al calo anche la salita dei rendimenti dei bond in Usa con i rendimenti al massimo da gennaio 2014. ** Tra gli altri titoli si segnalano Nestle, AB InBev e Unilever tutte negative con perdite dallo 0,5 all'1,6%. ** Reckitt Benckiser lascia sul terreno il 3,9% dopo il taglio del suo target price da parte di JP Morgan. ** Anche la tedesca Metro (-6,7%) è colpita dalla riduzione del target price da parte di diverse banche tra cui Helvea Baader, JP Morgan, Kepler Cheuvreux e Bernstein. ** I risultati del primo trimestre aiutano invece Rotork che mette a segno un +7%, migliore dello Stoxx oggi. ** La svizzera Temenos guadagna quasi il 5% dopo aver annunciato che non aumenterà l'offerta per Fidessa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia