Des trolls français et russes s'affrontent sur les réseaux en Afrique, dit Facebook

LONDRES (Reuters) -La Centrafrique, qui élit son président le 27 décembre prochain, de même qu’une douzaine d’autres Etats africains, dont l’Algérie, sont le théâtre d’une lutte à distance entre des opérations de désinformation russe et française, a annoncé mardi Facebook.

FILE PHOTO: 3D printed ballot boxes are seen in front of a displayed Facebook logo in this illustration taken November 4, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration