Fact Check-Hillary Clinton no fue detenida para ser juzgada en Guantánamo por un tribunal militar

12 mar (Reuters) - Dos publicaciones en Facebook aseguraron el 5 y el 8 de marzo que la excandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, había sido arrestada para ser sometida a un proceso judicial en una corte militar en la base de Guantánamo, en Cuba, por los cargos de traición, destrucción de propiedad del Estado y colaboración con países enemigos. La exsecretaria de Estado estadounidense no fue detenida y el 9 de marzo participó en un evento virtual con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las publicaciones son visibles aquí (here) y aquí (here).

Las dos publicaciones presentan datos similares, pero la primera incluye un video en el que una voz en off reproduce un texto traducido de un artículo publicado el 4 de marzo por el blog Real Raw News aquí (here).

Reuters ya desmintió en los últimos meses al menos dos informaciones falsas publicadas por ese sitio de internet aquí (here) y aquí (here).

El artículo de Real Raw News asegura que “los (Navy) SEALS (sic) de la Marina de los EE.UU. leales a Donald Trump allanaron la propiedad de Hillary Clinton en Chappaqua, Nueva York, y la arrestaron por cargos de traición, destrucción de propiedad del gobierno y ayudar e incitar al enemigo” el 2 de marzo por la noche, sin citar fuentes.

“Trump ha querido atraparla y al resto de la camarilla del Estado Profundo, desde que puso un pie en la Casa Blanca. Le ha llevado años desenterrar la carga madre. Una vez que tuvo apoyo militar, dio luz verde a la operación”, indica el texto, como si el expresidente ostentara todavía el poder en el país norteamericano, una teoría impulsada por los seguidores de la teoría conspirativa Qanon, que atribuyen a Trump una cruzada secreta para derrocar a una supuesta red de depredadores sexuales compuesta por prominentes demócratas, estrellas de Hollywood y el llamado “Estado Profundo”. “Q”, el secreto líder del grupo, ya predijo falsamente el arresto de Clinton en el pasado aquí (here ).

Sobre el destino de la política demócrata tras su supuesto arresto, el artículo de Real Raw News añade que “Trump pronto la enviará a la Bahía de Guantánamo para enfrentar un tribunal militar por sus crímenes contra Estados Unidos y su pueblo”.

Al desmentir previamente Reuters varias publicaciones en inglés con la misma falsa denuncia aquí (here) contactó con un portavoz de la Marina de Estados Unidos, que le confirmó por teléfono que la afirmación del arresto no es cierta, y agregó que los Navy SEAL no realizan detenciones.

Es posible ver a Clinton aquí (here) y aquí (here) hablando en un evento del Día Internacional de la Mujer del diario Washington Post el 8 de marzo, seis días después de que las publicaciones afirman que fue arrestada.

Las cuentas de redes sociales de Clinton han estado activas con nuevas publicaciones desde el 2 de marzo, como se ve aqui (twitter.com/HillaryClinton/), aquí (here) y aquí (here).

El 9 de Marzo, Nick Merrill, portavoz de Hillary Clinton, dijo a Reuters que no había sido arrestada.

VEREDICTO

Falso. Hillary Clinton no fue arrestada para ser procesada en Guantánamo por una corte militar.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here).