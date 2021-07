Fact Check-Imágenes de accidente aéreo en México son de 2018, no de julio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO, 6 jul (Reuters) - En México no hubo un trágico accidente aéreo sin supervivientes a principios de julio de 2021, como aseguraron varios usuarios de redes sociales, compartiendo fotografías de una aeronave siniestrada. Las imágenes corresponden en realidad a la caída de un vuelo de Aeroméxico registrada en el norte del país latinoamericano en 2018, en la que no hubo víctimas mortales, aunque sí decenas de heridos.

Ejemplos de las publicaciones son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ). Ambas traen el texto "Luto Nacional en Mexico Acaba de ocurrir un terrible accidente aéreo de un avión de pasaje. No hubo sobrevivientes. UN CONDUCTOR GRABO EL VIDEO DESDE SU AUTO. MIRA EL VIDEO TOCANDO LAS LETRAS AZULES...". Las dos comparten a continuación enlaces diferentes hacia una misma página donde no se encuentra la información prometida.

Además, van acompañadas de un collage de fotografías de un avión accidentado en cuya cola puede observarse el logo de Aeroméxico.

Es posible encontrar dos de las fotos originales en el archivo de la agencia mexicana de fotografía Cuartoscuro aquí ( here ), aquí ( here ).

La tercera instantánea tiene el crédito de la agencia de noticias francesa AFP, como reseña el diario mexicano El Sol de Puebla en una de las informaciones que se publicaron sobre el siniestro aquí ( here ).

El 31 de julio de 2018 se desplomó un avión de Aeroméxico en el estado mexicano de Durango y quedó envuelto en llamas, causando decenas de heridos pero ninguna víctima fatal aquí ( here ). Las fotografías usadas en las falsas publicaciones son de ese incidente.

Reuters ya desmintió anteriormente informaciones parecidas en Facebook con esas y otras fotografías de accidentes aéreos como si fueran de hechos recientes en México y con titulares alarmistas y falsos aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. En julio de 2021 no hubo ningún accidente aéreo en México sin supervivientes. Las imágenes compartidas en redes sociales corresponden a un siniestro ocurrido en julio de 2018, sin víctimas mortales aunque sí con decenas de heridos.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here