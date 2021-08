Fact Check-Video no muestra terremoto en Alaska en julio 2021, fue grabado en 2018

30 jul (Reuters) - Un video grabado desde el interior de una casa durante un terremoto en la ciudad de Anchorage, en el estado de Alaska (Estados Unidos), ocurrido en noviembre de 2018, ha sido retomado y etiquetado erróneamente como registro del sismo acontecido cerca de la misma localidad en julio de 2021.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en ingles), el terremoto registrado a las 10:15 pm hora local del miércoles 28 de julio (0615 GMT del jueves) tuvo una magnitud de 8.2 grados y golpeó a unos 91 km al este-sureste de Perryville, a unos 800 km (500 millas) de Anchorage, la ciudad más grande del estado de Alaska. Las autoridades descartaron el riesgo de tsunami ( here ).

Varios usuarios en redes sociales compartieron un video que aparentemente correspondería con este hecho, grabado desde el interior de una casa donde la toma se sacude violentamente hasta que la cámara se cae. “#TERREMOTO DE 8.2 SACUDIÓ LA COSTA DE #ALASKA” o “Durante la madrugada se registró sismo de magnitud 8.2 en #Alaska” mencionan algunas de las publicaciones en Facebook en donde el clip ha sido reproducido más de 81 mil veces ( here , here , here , here , here , here , here , here ). Ejemplos en Instagram pueden verse aquí: ( here , here ).

Tal como desmintió Reuters anteriormente en contenido similar publicado en inglés ( here ), en realidad este clip fue capturado el 30 de noviembre de 2018 cuando un sismo de 7.0 grados golpeó a unos 13 kilómetros (8 millas) al norte de Anchorage, la ciudad más grande del estado de Alaska ( here ).

El usuario de Twitter James Easton, quien confirmó ser el autor del video en distintos tuits, subió el video a la plataforma en esa misma fecha ( here ).

No es la primera vez que este mismo material ha sido sacado de contexto: en octubre de 2020 Reuters desmintió que se tratara del registro de un terremoto de 7.5 gados que golpeó el sur de las Islas Aleutianas, también en Alaska ( here ).

Más cobertura de Reuters sobre el sismo registrado el 28 de julio de 2021: ( here ).

VEREDICTO

Erróneamente etiquetado. El video fue grabado en 2018 y no muestra el sismo registrado en Alaska el 28 de julio de 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .