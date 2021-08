Fact Check-Estas imágenes de carreteras fracturadas son antiguas; no corresponden al terremoto en Alaska en julio 2021

2 ago (Reuters) - Luego del sismo de 8.2 grados que golpeó a Alaska, Estados Unidos, el 28 de julio, imágenes en redes sociales de otros fenómenos naturales ocurridos en años anteriores han sido compartidas erróneamente para ilustrar aquel evento.

El miércoles 28 de julio de 2021 se registró un sismo de 8.2 grados a las 10:15 hora local (0615 GMT del jueves) a unas 500 millas (800 km) de Anchorage. Autoridades descartaron riesgo de tsunami, pero es el más fuerte en el país desde que un terremoto de 8,7 sacudió las Islas Aleutianas occidentales en 1965 ( here ).

Publicaciones en Facebook e Instagram, con fecha del 28 de julio y que utilizan una serie de fotografías que no corresponden a este sismo, pueden verse aquí: ( here , here , here , here , here , here , here ).

TERREMOTO Y TSUNAMI EN 2011

Algunas de estas publicaciones utilizan la imagen de una carretera severamente deformada, donde del lado derecho se ve a una persona con una chamarra amarilla y detrás de ella dos automóviles blancos ( here , here ). Esta corresponde a un siniestro ocurrido en marzo del 2011. Una búsqueda por medio de la plataforma TinEye condujo al sitio de la agencia fotográfica Inside Foto ( here ).

La imagen fue tomada el 15 de abril de ese año por Hitoshi Yamada en la ciudad de Ishinomaki luego de que un sismo de 9.0 grados y un tsunami golpearan la costa noroeste de Japón, de acuerdo con el sitio web del fotógrafo: ( hitoshiphoto.com/ ).

SISMO EN NOVIEMBRE DE 2018

Publicaciones también comparten una serie de imágenes que corresponden al terremoto de 7.0 grados ocurrido en Alaska el 30 de noviembre de 2018.

El fenómeno natural se registró a unas 8 millas (13 kilómetros) al norte de Anchorage, la ciudad más grande del estado. Aunque no cobró víctimas, sí deformó vialidades y afectó puentes y algunos edificios ( here ).

En varias publicaciones es posible encontrar seis distintas fotografías que capturan, desde distintos ángulos, una camioneta roja que quedó entre los escombros de la carretera Minnesota Drive ( here , here , here , here , here , here ).

Dos de las fotografías fueron tomadas por Reuters ( here , here ); dos por fotógrafos de la agencia AP ( here , here ); una por el reportero Nat Hertz de acuerdo con el sitio de la estación de radio 88.5 WFDD ( here ) y la última, por un usuario de Twitter llamado Josh Bierma, según la cadena estadounidense CBS ( here ). Reuters no pudo comprobar de manera independiente el origen de esas dos imágenes en específico.

Elementos como la señalética vial y el alumbrado público que se percibe al fondo en las distintas fotos coincide con la captura de Google Street View de la carretera ( bit.ly/2Vqs71I ).

Las publicaciones también incluyen dos tomas aéreas de los daños a la autopista Vine Road, en la localidad de Wasillia, después del terremoto de noviembre en 2018 ( here , here ), de autoría de Marc Lester ( here , here ) y de Stefan Hinman, respectivamente, de acuerdo con el medio Anchorage Daily News ( here ).

Otro ángulo de esta misma avenida, donde se aprecia un automóvil gris del lado derecho ( here ), fue subido a Twitter por el meteorólogo Zach Bruick, quien le atribuye la imagen a un amigo de la familia ( here ).

La foto de un hombre con una chamarra verde fosforescente en cuclillas mientras inspecciona una grieta sobre el asfalto ( here ) puede ser encontrada en el catálogo de la agencia AP: ( here ).

Anteriormente, Reuters desmintió que el video tomado desde una vivienda en Alaska durante el sismo en noviembre de 2018 correspondiera al terremoto de julio de 2021: ( here , here ).

Imágenes del sismo en Alaska en julio de 2021 pueden verse aquí: ( here ).

VEREDICTO

Erróneamente etiquetado. Las imágenes en estas publicaciones no corresponden al terremoto registrado en Alaska en julio de 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .