Fact Check- Fotos muestran figura de película de ciencia ficción, no un alacrán “que se creía extinto en México”

5 jul (Reuters) - Fotografías de una réplica de la especie ficticia “facehugger”, una criatura de cola larga con patas como las de una araña, de la saga de películas “Alien”; han sido falsamente compartidas en redes sociales como aparente evidencia de un alacrán “que se creía extinto” en México.

Juntas, las publicaciones en Facebook con estas fotografías han sido compartidas más de 16 mil veces explican la procedencia de las imágenes en los estados de Jalisco ( here ), Oaxaca ( here ), Michoacán ( here ) y Nuevo León ( here ). Estas denominan al supuesto arácnido como “aguijón picajopo” o “picamutzul”.

Aunque algunos usuarios reconocen que se trata de una criatura de la saga cinematográfica de Alien, otros creen que las imágenes retratan algo verídico: “Nadamas por qué dice que esta en peligro de extinción de lo contrario si le daría unos escobazos!!” (sic), se lee en un comentario. “Gracias por la información jamás iré a ese lugar”, se lee en parte de otro.

Imágenes de esta figura pueden verse en la cuenta oficial de Twitter de la saga: ( here , here ).

Por medio de la herramienta CrowdTangle, Reuters encontró que una de las primeras publicaciones, hecha el 16 de junio, en páginas o grupos públicos que Facebook atribuían las imágenes a “Carter T Russell” ( here ). Esto condujo a la publicación realizada un día antes por Russel aquí ( here ).

Consultado por Reuters, Carter, quien se dedica a hacer “cosplay” de acuerdo a su página de Facebook, confirmó que las fotografías son suyas y fueron tomadas en su casa, ubicada en el estado de Yucatán. A través de un mensaje de Facebook explicó que, con las imágenes de la figura hecha de látex y con una estructura de metal maleable, buscaba promocionar su canal de YouTube.

En uno de sus videos es posible ver a la figura del “facehugger” en su regazo en los primeros segundos: ( here ). En otra publicación, Carter interactúa con la figura y simula alimentarlo: ( here ).

Reuters no encontró registro de la existencia de alacranes o arácnidos conocidos como “picajopo” o “picamutzul”.

VEREDICTO

Falso. La figura en las imágenes es una réplica hecha de látex de una especie ficticia creada para películas de ciencia ficción.

