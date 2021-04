Fact Check-La aprobación del presidente de México es inferior al 87%, pero también su nivel de desaprobación

CIUDAD DE MÉXICO, 15 abr (Reuters) - Un montaje fotográfico con una imagen del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, acompañada del rótulo “87%” en letras grandes, fue usada en redes sociales por partidarios y detractores del mandatario, afirmando los primeros que ese es su porcentaje de popularidad mientras que los segundos sostuvieron que en realidad esa es la proporción de la población que lo reprueba. Aunque la aprobación del mandatario entre los mexicanos es superior al 50%, está lejos del 87%. Más lejos aún está el porcentaje de ciudadanos que rechaza su gestión, superior al 28%, según empresas encuestadoras del país latinoamericano.

Las publicaciones de los usuarios que colocaron el porcentaje de 87% como si fuera la aprobación de López Obrador, conocido popularmente por sus iniciales AMLO, aparecieron en Facebook entre finales de marzo y principios de abril. Algunos ejemplos pueden consultarse aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

Todas llevan el texto: “Más mexicanos apoyan a AMLO. 87% de mexicanos apoyan a AMLO”.

Otras publicaciones idénticas fueron compartidas en 2020 aquí (here ) y aquí ( here )

Otra publicación, del 11 de abril, tiene una apariencia prácticamente idéntica pero el texto es totalmente opuesto aquí ( here ). "Fuera mentiroso divisor del país. 87% de los mexicanos queremos fuera a AMLO", señala. A diferencia de las anteriores, el montaje fotográfico va a acompañado de un mensaje del usuario: "Basta mentiras, división y no dar resultados. Fuera".

La única firma de encuestas mexicana que realiza un sondeo de popularidad del presidente de forma diaria llamado #AMLOTrackingPoll, Consulta Mitofsky para el diario local El Economista, colocaba el 12 de abril la popularidad del gobernante en un 60.4%, mientras que la desaprobación se situaba en un 39.6% aquí ( here ).

Según ese mismo estudio, quince días antes un 58.6% aprobaba la gestión presidencial frente a un 41.4% que la rechazaba, porcentajes que se iban al 57% y 43% respectivamente un mes antes. Ese estudio de Consulta Mifofsky tiene como universo a 1,000 mexicanos mayores de 18 años, con dispositivos móviles inteligentes y acceso a internet.

Otros sondeos realizados en México en las últimas semanas por encuestadoras y medios de comunicación apuntan que la aprobación de AMLO oscila desde el 50% que le otorgaba el 24 de marzo la empresa Grupo de Economistas y Asociados (GEA) aquí ( here ) hasta el 61% que le otorgaba el diario El Financiero el 9 de abril aquí ( here ) o el 62% de la firma Buendía y Laredo el 2 de marzo ( here ).

La primera señalaba que un 43% de los entrevistados desaprobaba su gestión, un 36% la segunda y un 28% la tercera.

El 31 de agosto de 2020 el mandatario acusó al diario Reforma de manipular en contra de él su encuesta de aprobación presidencial, la cual le daba un 56% de popularidad aquí ( here ), y aseguró que los números que él tenía de sondeos elaborados por la presidencia eran mucho mejores aquí ( here ). "Yo tengo mi encuesta, 70 por ciento, 65, 64 de aprobación, y a la pregunta: ¿Si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya? Y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya, y cinco que le da igual", afirmó.

El 2 de diciembre pasado volvió a referirse a los datos que dice poseer sobre su aprobación, también inferiores al 87%, aquí ( here ). "Ayer di a conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana y a la pregunta de si quieren que continúe o que renuncie, traemos 71 por ciento a favor de que continúe, creo que como 25 en contra y cuatro que no se han definido todavía", señaló.

AMLO llegó a tener un 81% de aprobación en febrero de 2019, tres meses después de asumir el poder, pero después ha ido descendiendo su popularidad gradualmente, según Oraculus, una empresa que utiliza un método de agregación de encuestas que incluye los principales sondeos del país aquí ( here ).

No obstante, según informo el 21 de marzo Consulta Mitfosky, se encuentra entre los cinco presidentes con más popularidad de América Latina aquí ( here ). Es el cuarto por delante del boliviano Luis Arce, solo por detrás del salvadoreño Nayib Bukele (primero con el 84%), el dominicano Luis Abinader (segundo con el 77%) y el uruguayo Luis Lacalle (tercero con el 64%).