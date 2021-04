Fact Check-Fotografía de comitiva de vehículos blindados es del expresidente mexicano Peña Nieto, no AMLO

8 abr (Reuters) - Usando una imagen de un convoy de camionetas negras blindadas, un usuario de redes sociales cuestionó la política de austeridad de la que presume el actual presidente del país latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador, y se pregunta dónde está el vehículo corriente en el que prometió que se iba a desplazar para llegar a sus actividades públicas. La fotografía es del 2016 y el convoy que aparece es del entonces gobernante Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La publicación, subida el 27 de marzo a Facebook, acompaña la instantánea con el texto “Compren un Jetta, con el tiempo se comienzan a hacer viejos y terminan convirtiéndose en 7 suburbans blindadas”, aquí ( here).

La foto muestra de espaldas las camionetas de color negro, con cristales polarizados y los colores de la bandera mexicana en las placas. Los vehículos transitan por una calle de una zona urbana con frondosos árboles. “Se nota la austeridad”, comentó un usuario sobre el contenido de la publicación.

Después de ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018, López Obrador afirmó que iba a rechazar la protección de escoltas, al salir de una reunión de transición con Peña Nieto en el Palacio Nacional, que cinco meses después ocupó como mandatario, en un Volkswagen Jetta blanco que luego ha utilizado también como presidente, aquí ( here ).

El 5 de mayo de 2019 el Senado, de mayoría oficialista, aprobó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de seguridad de élite formado por 8,000 elementos, que entre otras tareas guardó las espaldas de los mandatarios mexicanos desde hacía 70 años ( aquí here y aquí here ). El 27 de septiembre del 2020, el gobernante, conocido popularmente como AMLO, anunció que en sus giras por el país no iba a usar escolta (aquí here ). Un equipo de colaboradores sin formación policial o militar está a cargo de su seguridad y ha sido frecuente verlo acercarse a los ciudadanos en los actos públicos, como hacía cuando era oposición en multitudinarios mítines.

En una búsqueda inversa de la fotografía con el convoy presidencial de camionetas, Reuters encontró la imagen original, de la agencia de fotografía de prensa mexicana Cuartoscuro, aquí ( here). Es del 18 de abril de 2017 y fue tomada en Ciudad de México. en el pie de foto indica: “Alrededor de siete camionetas blindadas con personal de élite del estado mayor presidencial forman parte de la escolta que acompañan al presidente de México, Enrique Peña Nieto”.

La imagen fue usada por el portal de noticias mexicano Reporte Índigo el 21 de enero de 2019 acompañando la noticia de que AMLO anunció la venta de las camionetas usadas de escolta por sus antecesores aquí ( here ). También la utilizó el diario mexicano La Vanguardia el 27 de mayo de aquel año para ilustrar una información sobre la propuesta del expresidente Calderón (2006-2012) de que en lugar de vender los vehículos se emplearan para proteger a periodistas amenazados aquí ( here ).

Aunque se le ha visto en diversas ocasiones desplazándose con el Volkswagen Jetta, por ejemplo cuando recibió la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, aquí ( here), anteriormente AMLO ha recurrido a una comitiva de camionetas en sus giras por el país como se observa aquí ( here, here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Convoy de camionetas blindadas que aparece en la fotografía es del presidente mexicano Peña Nieto, no del actual, López Obrador.

