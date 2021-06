Fact Check-Vestidura del presidente mexicano no estaba sucia durante la visita de la vicepresidenta estadounidense

14 jun (Reuters) - Imágenes del encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris fueron compartidas en redes sociales para demostrar que el pantalón del mandatario tenía una mancha blancuzca y sus zapatos estaban sin lustrar. Esto es falso: lo que se percibe es un reflejo de la luz solar momentáneo.

Las publicaciones en Facebook retoman el momento en que, antes de una reunión en privado, ambos políticos posaron al pie de una escalinata y respondieron a algunas preguntas de los medios de comunicación que se encontraban en Palacio Nacional de la Ciudad de México. El evento formó parte de la primera visita de la funcionaria estadounidense al país latinoamericano el 8 de junio pasado.

“¿Y el cubrebocas? Y la recibe diciendo: ‘presidente Kabala, mucho gusto’. Ya ni hablar del pantalón y los zapatos sucios” (sic), menciona una de ellas que ha superado las 700 reacciones y ha sido compartida más de 500 veces: ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí: ( here , here , here , here , here ), incluido un video que ya ha superado las 17 mil reproducciones donde López Obrador le da la bienvenida a Harris y a la par está una fotografía que señala la vestimenta supuestamente sucia del mandatario: ( here ).

En las fotografías difundidas sobre el evento en la página oficial de López Obrador no se percibe ninguna mancha en el pantalón del mandatario, tampoco que sus zapatos estuvieran particularmente sin lustrar: ( bit.ly/2SBk7K6 , bit.ly/3vhtX1a , bit.ly/3gxea95 ).

Así también consta en otras fotografías tomadas por Reuters desde distintos ángulos: ( here , here , here ).

Durante la transmisión en el canal oficial de López Obrador con motivo del evento es notable que la supuesta mancha es el reflejo del sol que aparece y desaparece en el pantalón del mandatario mexicano ( youtu.be/zwRjs2MzPK0?t=245 ); lo que sugiere que la apariencia de los zapatos sin lustrar también se deba a un efecto perceptible a los rayos solares.

VEREDICTO

Falso. El pantalón y los zapatos del presidente López Obrador no presentaron una mancha blancuzca ni estaban sin lustrar, respectivamente, durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México. Imágenes del evento demuestran que se trata de un efecto momentáneo provocado por el reflejo del sol.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .