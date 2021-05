Fact Check-El presidente mexicano no dijo: “mujeres y niños con cáncer son grupo de choque de nuestros adversarios”

28 may (Reuters) - Una imagen difundida en redes sociales presenta dos supuestas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En la primera, se afirma que el mandatario acusó a “mujeres y niños con cáncer” de ser parte de “grupos de choque” usados por sus adversarios políticos. En la segunda, se asevera que el dirigente expuso que los criminales son personas “que merecen respeto”.

La información es parcialmente incorrecta: la primera no es una frase directa de López Obrador, aunque el mandatario ha expresado anteriormente que los padres y niños con cáncer han sido “manipulados”, en respuesta a protestas por falta de medicamentos oncológicos. El mandatario, por otra parte, sí hizo la declaración que se le atribuye sobre los delincuentes.

“Mujeres y niños con cáncer son grupos de choque de nuestros adversarios. Los delincuentes y narcos son seres humanos y merecen respeto”, se lee en las imágenes en redes sociales. Los contenidos aquí ( here ) y aquí ( here ) han sido compartidos unas 1,300 veces.

Como reportó Reuters aquí ( here ), México enfrentó una fuerte escasez de medicamentos para personas con cáncer y otros padecimientos luego de que el gobierno de López Obrador centralizara en 2019 las compras a través de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de evitar sobreprecios y corrupción.

En una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2020, el presidente explicó (aquí youtu.be/oEQ9jRFBlg4?t=2047 ) que hubo una “situación muy anormal” con el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. En respuesta a las protestas de los familiares con hijos que padecen la enfermedad, comentó que las autoridades ya estaban comprando los fármacos necesarios, tanto en México como en el extranjero.

López Obrador sí consideró que las protestas estaban siendo apoyadas por formaciones políticas, pero nunca tildó a los familiares o a mujeres y niños con cáncer de ser “un grupo de choque” de la oposición.

Su frase directa fue la siguiente: “Desde luego también que la gente sepa que hay una oposición política al cambio [de su administración], hay una resistencia, hay una reacción. Están participando dirigentes de partidos alentando estos movimientos, que independientemente de quién los esté promoviendo, nosotros tenemos la obligación de que no falten los medicamentos”.

Reuters no halló indicios de que el mandatario haya dicho la frase insertada en la imagen, ni en sus redes sociales ni en conferencias de prensa. Si se realiza una pesquisa en internet con palabras clave y operadores de búsqueda, no se arrojan resultados sobre la supuesta declaración.

Reuters contacto al equipo de López Obrador pero no recibió respuesta inmediata.

Posiblemente, la frase atribuida al político surgió de una artículo titulado “Padres de niños con cáncer son grupo de choque... dice AMLO”, publicado en febrero de 2020 por un portal de noticias mexicano (aquí here ). El artículo recoge los comentarios que el presidente ofreció en la conferencia de prensa de esa fecha, pero no incluye en ninguna parte la supuesta frase como atribución directa a él.

El tema de la falta de medicamentos en México ha seguido en el debate público en los últimos meses. En marzo del 2021, el dirigente opinó (aquí here ) que hubo una campaña en contra del desabastecimiento de los fármacos mediante la “manipulación” de los padres y niños con cáncer. “Los agarraron con ese propósito”, apuntó.

Esta semana, López Obrador reconoció (aquí here ) que después asumir la presidencia hubo una falta de medicinas para los niños con cáncer. Pero atribuyó esta situación a los cambios que, según dijo, aplicó su Gobierno al sistema de salud para combatir presuntos casos de corrupción en los contratos de compra de tratamientos con empresas farmacéuticas.

Los padres, por su parte, condenaron las posturas de López Obrador sobre la supuesta campaña en su contra por la falta de medicamentos oncológicos en el país y reprobaron las acusaciones “sin fundamento” de que madres y padres de familia se han dejado manipular. Recalcaron además que “el desabasto se tiene bien documentado”, según reportaron la agencia española EFE, Proceso y El Universal aquí: ( here , here , here ).

En cuanto a la segunda afirmación, es verdadera. El mandatario sí sostuvo que los criminales son personas “que merecen respeto” en un encuentro con miembros de la Guardia Nacional, a mediados de febrero de 2020 (aquí here ). “Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legitima defensa”, se escucha en un video publicado en su cuenta de Twitter.

VEREDICTO

Parcialmente falso. López Obrador no ha declarado textualmente que “las mujeres y los niños con cáncer son grupos de choque” de sus adversarios políticos. Sin embargo, ante protestas por la falta de medicamentos oncológicos, sí ha opinado que padres y niños con cáncer han sido “manipulados”. El presidente sí ha dicho que los criminales son personas “que merecen respeto”.

