Fact Check-Avión de la Fuerza Aérea de México ‘bombardeó’ nubes para provocar lluvia contra incendio en norte del país

8 abr (Reuters) - Un tuit publicado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de abril fue usado por varios usuarios en Facebook para mofarse del mandatario, al asegurar que el gobernante alardeaba de que, por sí mismo, había logrado que lloviera en una zona del norte del país afectada por un grave incendio, cuando en realidad las lluvias habían sido pronosticadas con anterioridad. Lo que López Obrador anunció en su mensaje fue que un avión de la Fuerza Aérea nacional enviado a ese territorio había “bombardeado” nubes, una técnica para generar precipitaciones cuando hay nubosidad mediante la aspersión de yoduro de plata, favoreciendo la caída de agua y contribuyendo a mitigar las llamas.

El texto escrito por López Obrador en Twitter aquí ( here) que es compartido en forma de captura de pantalla por esos usuarios señala: “Otra buena noticia: ayer un avión de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional), operado por la Sagarpa (Secretaría de Agricultura), bombardeó nubes en Nuevo León, se provocaron lluvias y se contribuyó al combate de los incendios que han padecido en ese estado y en Coahuila”.

Nuevo León y Coahuila son estados norteños fronterizos con Estados Unidos y albergan las áreas naturales protegidas de Arteaga y Santiago, respectivamente, que desde el 16 de marzo han sido pasto del fuego, que ha quemado miles de hectáreas, aunque ya ha sido controlado al 100% aquí ( here).

“Diosito perdón! Retiro el agradecimiento que hice por la lluvia que pensaba tan de buena voluntad habías enviado a nuestra entidad. Corrijo mi error, Gracias AMLO!!!”, respondió al mandatario con sarcasmo uno de los usuarios que replicó burlonamente su tuit. Los otros dos hicieron hincapié en que supuestamente las lluvias habían sido vaticinadas desde hacía días por el servicio meteorológico. “Este señor es único es sus mentiras!! Hace una semana que estaba pronosticada lluvia en la zona y quiere reconocimiento”, apuntó una de ellas.

La Secretaría de Agricultura informó en un comunicado aquí ( bit.ly/3ugWR1h) de las acciones realizadas para combatir el incendio, que incluyeron el despliegue de unos 400 efectivos, una treintena de vehículos y tres aeronaves, una de las cuales “realizó la aspersión de yoduro de plata en las nubes, sobre municipios del estado de Nuevo León para generar lluvias”, como detalló López Obrador.

“La aeronave (…) despegó de la Base Aérea Militar No. 14 (Apodaca, Nuevo León) y sobrevoló los municipios de Santiago Linares y Montemorelos, Nuevo León, llevando a cabo la descarga de 100 litros de yoduro de plata en solución de acetona que al interactuar con las condiciones climatológicas derivadas del Frente Frío No. 47 generó lluvias en el área, lo que contribuyó a la sofocación del incendio”, añade el comunicado sobre la operación, ejecutada el 31 de marzo.

Según el portal del canal meteorológico The Weather Channel, ese día en Arteaga (Coahuila) iba a haber vientos pero no se pronosticaban lluvias aquí ( here). Sin embargo en Santiago (Nuevo León), sí se preveían precipitaciones aquí ( here).

En su comunicado, la propia Secretaría de Agricultura reconoció que “las condiciones meteorológicas del día 31 de marzo se prestaron para que el reactivo actuara, detonara la precipitación y sostuviera el aporte de humedad que permitió la extinción de las llamas aún con las condiciones de calor imperantes en el suelo y la atmósfera circundante por el tiempo suficiente para lograr el objetivo de apagar el fuego”.

VEREDICTO

Falta contexto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se atribuyó como propias las lluvias que ayudaron a controlar un incendio en dos áreas naturales protegidas en el norte de México y que fueron en parte generadas por un avión de la Fuerza Aérea nacional que efectuó un “bombardeo” de nubes, como se conoce a la aspersión de yoduro de plata para propiciar precipitaciones cuando hay nubosidad.

