Fact Check-Putin no felicitó a López Obrador tras las elecciones intermedias en México

10 jun (Reuters) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hasta ahora no felicitó a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras las elecciones intermedias del domingo 6 de junio de 2021 en las que su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), obtuvo triunfos en la Cámara de Diputados y en varios gobiernos locales, en contra de lo que aseguraron varios usuarios en redes sociales. Las mismas publicaciones señalaron que Putin pretende viajar al país latinoamericano para celebrar junto a López Obrador la fiesta nacional, pero el gobierno de la nación euroasiática solamente ha informado que fue invitado y que analiza enviar algún tipo de representación.

Las publicaciones, visibles aquí ( here ) y aquí ( here ), son del 7 de junio, un día después de que los mexicanos acudieran las urnas y de que se conocieran los resultados preliminares de la votación favorables a la fuerza política de López Obrador, conocido por el acrónimo de AMLO. Ambas llevan un texto con las afirmaciones “Vladimir Putin felicita a AMLO por su triunfo” y “dice ‘quiero dar el Grito en el Zócalo junto a AMLO’” (es tradición que cada 15 de septiembre el presidente mexicano en funciones celebre la Independencia del país con un discurso lleno de arengas patrióticas conocido como “El grito” por los “vivas” que se profieren a los próceres de la patria y a México).

Las publicaciones van acompañadas de un video con animaciones del diario mexicano El Heraldo en el que se habla de la posible asistencia de Putin a la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia de los españoles aquí ( here ). “¿Este 2021 veremos a Vladimir Putin dando el Grito en el Zócalo?”, comienza el video, que rescata el acercamiento que han tenido ambos mandatarios y sus gobiernos en los últimos meses. En abril pasado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, realizó una visita a la nación euroasiática para estrechar lazos después de que López Obrador logrará el apoyo de Putin con millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, aquí ( here ) y aquí ( here ).

En ningún momento del video se menciona la supuesta felicitación de Putin a AMLO. No fue posible encontrar en los medios de comunicación ni en internet ninguna información que confirme que el mandatario o el gobierno ruso se hayan pronunciado sobre los comicios del 6 de junio de 2021 en México, en los que Morena y sus aliados se hicieron con la mayoría de la Cámara de Diputados y la agrupación de López Obrador ganó 11 de las 15 cargos de gobernador estatal (aquí here ).

Reuters no obtuvo respuesta de inmediato por correo electrónico del Kremlin a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la Embajada de Rusia en México, Evgeny A. Nenashkin, afirmó por teléfono no disponer de información sobre la cuestión.

En 2018, Putin sí felicitó, en cambio, a AMLO por su triunfo en los comicios en los que logró la Presidencia, aquí ( here ).

Respecto a la posible participación del gobernante ruso en los festejos nacionales mexicanos ese año, Nenashkin dijo: “La situación actual es la siguiente, nuestro presidente tiene una invitación oficial para venir a México pero todavía no tenemos la respuesta del Kremlin”.

El ministro de Relaciones Exteriores de la nación euroasiática, Sergey Lavrov, ya explicó en un discurso, con motivo de la visita de Ebrard a Moscú del 24 al 28 de abril de 2021, que su gobierno estudia las distintas posibilidades de participación en los festejos por la Independencia de México aquí ( here). “El Gobierno ruso ha recibido la invitación a participar en las solemnidades en México en septiembre de 2021 consagradas al 200 aniversario de la independencia y a otras efemérides, incluyendo el 700 aniversario de la capital mexicana, la Ciudad de México. Estamos elaborando las formas de nuestra participación. Con toda seguridad aportaremos nuestra contribución a la celebración de estos festejos, proporcionando una digna representación de Rusia”.

VEREDICTO

Falso. Putin felicitó a López Obrador cuando ganó las elecciones presidenciales en México en 2018, pero no tras las recientes elecciones locales, que se resolvieron con varios triunfos para el partido oficialista. Además, el mandatario ruso tampoco ha comprometido su presencia en la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia en el país latinoamericano, aunque su gobierno estudia participar con algún tipo de representación.

