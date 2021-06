Fact Check-No hay registro de que presidente mexicano haya tuiteado en contra de autoridad electoral

6 jun (Reuters) - Una captura de pantalla parece mostrar un tuit enviado desde la cuenta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en el que comenta en contra del Instituto Nacional Electoral e invita a la población a emitir su sufragio por su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, Reuters no encontró registro de que el contenido, compartido en redes sociales en vísperas de las elecciones intermedias de este país, sea auténtico.

El supuesto tuit, aparentemente enviado desde la cuenta del político @lopezobrador_ ( twitter.com/lopezobrador_ ) el 5 de junio a las “19:26”, se lee: “El @INEMexico nos quiere hacer fraude, le pido al pueblo bueno y sabio de México que cuando vayan a votar, pongan una palomita a @PartidoMorenaMx y tachen a los demás partidos, así será indudable que aprueban lo hecho por la #4T y que repudian a la mafia del poder”.

En varias ocasiones el político ha criticado a la autoridad electoral mexicana ( here , here , here ), pero no hay registro de este tuit que se le atribuye en las publicaciones de redes sociales.

Búsquedas de tuits con arroba al “INEMexico” o con los términos “tachen a los demás partidos” en la cuenta de López Obrador no devolvió ningún tuit ( bit.ly/2Sg097x , bit.ly/3wZ31o8 ). De hecho, el político no tuiteó en esa fecha y al cierre de la edición de este artículo, su tuit más reciente es del 6 de junio, con un video en el que él y su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller están votando ( here ).

Reuters tampoco encontró ningún reporte de medios de comunicación sobre este supuesto mensaje por parte de López Obrador.

Reuters no obtuvo respuesta inmediata del equipo de prensa de López Obrador. El departamento confirmó a verificadores de la agencia de noticias francesa AFP , que el contenido es falso ( here ).

El INE explica aquí (ver página 31: here ) que, en efecto, una boleta marcada con una “paloma” en un recuadro y en el resto “taches”, es válida.

VEREDICTO

Falso. No hay registro de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador haya publicado un tuit criticando al INE e invitando a la población a votar por su partido.

