Fact Check-Video de AMLO ante reporteros está manipulado, circula desde 2018

21 abr (Reuters) - Un video del actual mandatario de México en supuesto estado de ebriedad fue compartido por usuarios en redes sociales. La lentitud para hablar en comparación con los reporteros que le acompañan y su negativa a darles una entrevista sería evidencia de ello. Esto es falso: el clip está manipulado para lograr ese efecto en la voz y ha generado desinformación desde 2018, cuando era precandidato presidencial.

En una búsqueda por Facebook, el mismo video fue compartido durante mayo de 2018, como puede verse en esta publicación:( here ). Ahora, a pocos meses de las elecciones federales del 2021, usuarios en redes sociales volvieron a compartir el material. “¿Este es el ‘presidente’ de México? ¿Y ahora a quién le echará la culpa?” puede leerse en un tuit publicado el 13 de abril con más de 700 reproducciones del video (aquí here ).

Otras publicaciones recientes en Twitter y en Facebook pueden verse aquí: ( here ),( here ),( here ).

Alrededor del minuto 00:20, es posible escuchar a AMLO decir “no quiero dar ningún motivo para que nos infraccionen”. Reuters realizó una búsqueda en Google de la declaración. Los resultados revelaron que la escena muestra a López Obrador en una visita a Michoacán el 12 de febrero de 2018, para reunirse con empresarios: (aquí here ) y (aquí here ).

Los encuadres del video que circula en redes sociales coinciden con los del clip publicado aquí por el medio local Changoonga.com ( here ). Si se comparan los videos donde se muestra a AMLO supuestamente en estado de ebriedad y el anterior mencionado, es posible ver que sólo se alentaron los momentos en los que el político responde.

Un reportaje del medio NotiVideo sobre el mismo intercambio, también evidencia que el video ha sido manipulado, pues muestra a López Obrador hablando a una velocidad usual ( youtu.be/NhQN1rrDnRI?t=27 ).

La negativa de dar una declaración se debió a las imposiciones de autoridades electorales de no hacer actos públicos fuera de tiempos de campaña oficial. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral el periodo de precampaña fue del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018 y la campaña del 30 de marzo al 27 de junio de 2018 (aquí here ). El encuentro con reporteros de donde se tomó el video ocurrió, de acuerdo con las notas periodísticas, el 12 de febrero.

En 2018 la iniciativa de verificación para la contienda presidencial, Verificado18, desmintió este video ( here ). En 2020 la agencia AP también lo desmintió ( here ).

VEREDICTO

Alterado. El video está manipulado para hacer parecer que AMLO se encuentra en estado de ebriedad. El material original data de 2018, cuando era precandidato presidencial.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here ) .