Fact Check-AMLO ha dicho que se retirará en 2024; video en el que “confirma” deseo de reelección está editado

30 abr (Reuters) - Un video de TikTok, visto más de 34,300 veces, parece mostrar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitir sus planes de reelección. Pero la edición del clip es engañosa: la versión completa muestra que el presidente en realidad está repitiendo los señalamientos por parte de sus críticos, para segundos después negarlos y reiterar que se retirará al final de su administración en 2024.

“Porque quiero reelegirme. Que ya es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección,” se escucha a López Obrador decir en el video.

El clip de apenas 13 segundos ( here ) publicado por la cuenta @juntos_con_amlo_2021 en TikTok ha causado confusión en los usuarios. Mientras algunos expresan apoyo al gobernante, otros manifiestan desaprobación, con comentarios como “Ni siquiera lo mencioné (sic), el país no aguantaría tanta ineptitud” y “No creo la constitución no lo permite”.

Reuters encontró que la misma cuenta ha publicado clips similares, con el mismo video y descripciones distintas, en al menos cuatro ocasiones ( vm.tiktok.com/ZMeXkmYj3/ , vm.tiktok.com/ZMeXkyJM7/ , vm.tiktok.com/ZMeXSgagg/ , vm.tiktok.com/ZMeXSH5j2/ ). Ejemplos de publicaciones en Facebook con el video pueden verse aquí ( here , here).

El clip muestra un fragmento de una declaración hecha por López Obrador el 20 de abril durante su conferencia matutina ( here ), en respuesta a una pregunta de la prensa (alrededor del minuto 02:07:45 aquí, youtu.be/Pn0TYQfTbT8?t=7665) sobre especulaciones a raíz de la extensión del mandato del titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

La medida, popularmente conocida como “Ley Zaldívar” despertó preocupación por parte de algunos opositores, quienes advierten que el paso legislativo podría abrir la puerta a más intentos de ampliar mandatos, incluyendo el del presidente de la nación latinoamericana ( here ).

El video completo ( youtu.be/Pn0TYQfTbT8?t=7709 ) muestra que López Obrador comienza su respuesta aludiendo a los señalamientos realizados por sus detractores (segmento visible en la edición de TikTok) y que segundos después los niega.

“Ya escuché eso. ‘Si se amplía el periodo de dos años del presidente de la corte es porque quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección’. No, yo no soy como ellos, como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse”, dice aquí ( youtu.be/Pn0TYQfTbT8?t=7728 )

López Obrador luego detalló que su periodo, incluso, terminaría dos meses antes de lo estipulado: “a finales de septiembre” del 2024. “Es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro, por completo de la actividad pública, de la actividad política, me voy a Palenque a escribir”, aseguró.

El 23 de abril, el congreso de México aprobó ampliar por dos años el mandato del titular de la suprema corte, un paso criticado por la oposición como un intento del oficialismo para concentrar el poder y que probablemente será recurrido por su supuesta inconstitucionalidad.

El magistrado Arturo Zaldívar, un jurista quien lidera el máximo tribunal desde enero del 2019, ha confesado tener coincidencias ideológicas con el presidente, quien a su vez define al alto funcionario como un hombre íntegro en quien confía ( here ).

López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones su intención de concluir su periodo presidencial en 2024, aquí ( here , here , here )

VEREDICTO

Alterado. López Obrador ha dicho que su mandato terminará en 2024. La edición de este clip es engañosa y no muestra que el presidente está hablando de señalamientos hacia él, para, segundos después, negarlos.

