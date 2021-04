تقصي الحقيقة-فيديو يظهر إعدام موظف مشتبه بعلاقته مع داعش في 2016 وليس إعدام الناشط المختطف سجاد العراقي في 2021

من Reuters Fact Check

أول أبريل نيسان (Reuters) - تناقلت صفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر إعدام شخص رمياً بالرصاص. ونسبت هذه الصفحات الواقعة تحت عنوان " عاجل الناشط سجاد العراقي يلتحق في ركب شهداء تشرين" و " تصفية سجاد العراقي على يد عصابات سرايا السلام اللي تابعين الى مقتدى الصدر في منطقة المجر العمارة" وغيرها من العناوين التي تشير إلى ذات المحتوى. مثل ( here ) و ( here ) و ( here ) و ( here )

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بمتابعة الموضوع وتبين أن هذا الفيديو هو فيديو قديم تم نشره في ديسمبر 2016 وفي حينها تم نشره على أنه تفاصيل قتل موظف مستشفى على يد أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب العراقية النخبوية لاشتباههم بأنه يتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ( here )

كما قامت RT حينها بنشر مقالة توضح فيها تفاصيل حادثة إعدام هذا الرجل رميا بالرصاص ( here ) أيضا نشرت ABC استقصاء صحفيا حول نفس الفيديو في حينها ( here ).

وفيما يتعلق بالناشط الحقوقي سجاد العراقي فإنه قد تم اختطافه في سبتمبر 2020 ولا توجد أي أنباء حتى الآن عن الجهة الخاطفة حسب الأخبار الأخيرة المتداولة من ذويه وعائلته الذين يطالبون الحكومة العراقية بالكشف عن مصير ابنهم. ( here )

الحكم

الفيديو المتداول يعود لإعدام موظف يعمل في مستشفى اشتبه بعلاقته مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ووقع في ديسمبر 2016 وليس لإعدام الناشط المختطف سجاد العراقي في 2021.

