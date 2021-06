Fact Check-Afirmaciones falsas de que el ejército de EEUU Arrestó a la Dra. Birx provienen de un artículo engañoso

CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun (Reuters) - La doctora Deborah Birx, médica estadounidense y coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump (2017-2019), no ha sido arrestada, como afirman algunas publicaciones en las redes sociales. Una referencia y, en algún caso, un enlace de internet que aparecen en las publicaciones conducen a una historia que aparece en un sitio web poco confiable que divulga habitualmente artículos satíricos.

Las publicaciones, del 30 de mayo y del 4 de junio, son visibles aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

“LA DOCTORA DEBORAH BIRX, EL BRAZO DERECHO DE ANTONY FAUCY (sic) ...!!!! ARRESTADA POR MILITARES DE USA !!!!...”, comienza una de ellas.

Todas hacen referencia a un artículo publicado por el portal de internet Real Raw News, y algunas publican el enlace, aquí ( here ).

Reuters ha desmentido anteriormente afirmaciones falsas similares hechas por esa página web aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

El sitio de internet incluye un descargo de responsabilidad en su sección "acerca de" aquí ( here ) que dice: "La información en este sitio web es para fines informativos y educativos. Algunos segmentos de este sitio web pueden contener humor, parodia o sátira. Hemos incluido este descargo de responsabilidad para nuestra protección, con el asesoramiento de un asesor legal".

La mención del artículo al "Estado profundo" sugiere una conexión con la teoría de la conspiración QAnon, que a menudo alude a "una campaña secreta" que supuestamente está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra una red de tráfico sexual que incluye a prominentes demócratas, élites de Hollywood y aliados del "estado profundo" aquí ( here ).

Real Raw News está clasificada como una "fuente cuestionable" con reportes factuales "muy bajos", según la organización sobre tendencia de los medios de comunicación Media Bias/Fact Check aquí ( here ).

Cuando Reuters desmintió esa misma aclaración en ingles el 3 de Junio ( here ), un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense confirmó por correo electrónico que la historia era falsa.

VEREDICTO

Falso. Los informes de que Deborah Birx ha sido arrestada provienen de un sitio web que publica historias que “pueden contener humor, parodia o sátira”. Algunas de las historias que divulga esa página de internet han sido desmentidas por verificadores de datos en el pasado.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here).