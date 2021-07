Fact Check-Autobús que fue requisado con droga en México sí tenía rótulos con logo del partido Morena

2 jul (Reuters) - Las imágenes sobre la detención de un autobús, que fue incautado con varios kilos droga en el estado mexicano de Michoacán, han sido un tema de controversia en los últimos días. En redes sociales, distintos usuarios han calificado como falsas las fotografías que han sido divulgadas sobre el vehículo, en las que se observan rótulos con el logotipo del partido Morena.

Pero las fotografías son auténticas. Aunque en redes sociales, la Secretaria de la Defensa Nacional de México (Sedena) publicó imágenes en las que los emblemas fueron eliminados, estos sí aparecen en las postales que fueron enviadas a la prensa, por la oficina de Presidencia, a través de un grupo de WhastApp.

"Fake, fake, fake. Camión que decomisó droga en Michoacán no llevaba logos de Morena”, “La foto fue alterada, “No existe dicho logo, por lo que fueron modificadas para distorsionar”, se lee en algunos de los contenidos con información imprecisa, que han sido compartidos más de 400 veces en Facebook. Se han detectado, al menos, dos decenas de estas publicaciones ( here ) , ( here ), ( here ).

La Sedena publicó un tuit, el pasado 24 de junio a las 11.32 a.m., en el que informó que el Ejército mexicano y la Guardia Nacional habían hallado alrededor de 280 kilos de una “sustancia granulada” con características similares al cristal. Indicaron que el cargamento tenía un precio estimado de más de 83 millones de pesos ( here ).

En la nota de prensa incluida en el mensaje, se detalla que las fuerzas armadas realizaron una inspección de rutina a un autobús de pasajeros, el día anterior, en el municipio de Apatzingán (Michoacán) ( here ). En el tuit, la entidad compartió las imágenes del reciente hallazgo, pero en estas ya no se observaba el logotipo de Morena. Diferentes usuarios respondieron con las fotografías en las que se aprecia el emblema del partido.

EL GRUPO DE WHATSAPP

El mismo 24 de junio, a las 4.16 p.m., la oficina de Presidencia del Gobierno mexicano difundió las imágenes en su canal Vocería AMLO, en WhatsApp, junto con la nota de prensa. Reuters habló con dos periodistas que están en ese grupo, de diferentes medios, quienes confirmaron que fueron mandadas ese día en el chat. Además, reenviaron las postales originales; en tres de ellas efectivamente se pueden ver los logotipos del partido.

La agencia de noticias francesa AFP consultó a otros dos periodistas. De acuerdo con el artículo, las fotografías con los emblemas también fueron compartidas en otro grupo de WhatsApp llamado Difusión Com.Soc Sedena. El medio describe que se enviaron en ese canal, en el que solo los administradores pueden mandar mensajes, alrededor de las 10.00 a.m., al menos hora y media antes de que Sedena publicara las imágenes sin el emblema del partido en Twitter( here ).

Una fuente de la Sedena corroboró a Reuters la autenticidad de las imágenes con el logo.

Se buscó a los enlaces de prensa de Presidencia y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Michoacán, vía correo electrónico y en WhatsApp, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta sobre el tema.

No se tiene certeza de que el vehículo haya sido usado en algún momento por el partido, sus políticos o candidatos; solo se conoce el hecho de que tenía los emblemas de la formación política. Afirmaciones como las anteriores están fuera del alcance de esta verificación.

LAS IMÁGENES, PUBLICADAS EN VARIOS MEDIOS

Distintos portales nacionales publicaron las fotografías con los logos, posiblemente recogidas de los grupos de WhatsApp. Aquí se pueden consultar las notas del 24 de junio pasado ( here ), ( here ), ( here ).

El medio local El Día de Michoacán difundió el 23 de junio otras postales sobre el decomiso. En su cuenta de Twitter, se muestran imágenes del autobús desde otras perspectivas: los emblemas de Morena también se distinguen del lado derecho y al frente del camión ( here ), ( here ).

Reuters intentó comunicarse, en varias ocasiones, con los números telefónicos que aparecen rotulados en el vehículo, pero las llamadas fueron remitidas directamente al buzón de voz.

UN ANÁLISIS DE LA FOTOGRAFÍA

Programas forenses de imagen, como INVID We Verify, FotoForensics o Reveal Verification Assistant, sugieren que las fotografías sin los logos fueron retocadas digitalmente para eliminar la referencia al partido. Las herramientas resaltan la zona que aparentemente fue alterada en un apartado llamado Mapa 6 CAGI. En concreto, en la parte superior izquierda, donde se aprecia un recuadro uniforme de pixeles en color azul en una de las postales ( here ), ( here ).

Al hacer este mismo ejercicio con la imagen original, que cuenta con una mayor resolución, aparece una mezcla de pixeles de distintos tonos en la misma área, debajo de las ventanas ( here ).

VEREDICTO

Falso. Las fotografías originales sobre al autobús sí tienen el logo de Morena, al contrario de lo que se asevera en publicaciones en redes sociales. Reuters confirmó con dos periodistas que las imágenes, con el emblema del partido, fueron compartidas por Presidencia en WhatsApp. Imágenes de un medio local desde un ángulo distinto muestran que el camión sí llevaba los rótulos.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).