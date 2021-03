Fact Check-Avicii, Bennington, Cornell y Bourdain se quitaron la vida y no trabajaron en un documental sobre trata y explotación sexual infantil

17 mar (Reuters) - Usuarios en Facebook compartieron la captura de pantalla de un texto en inglés con unas fotos que asegura que los músicos Avicii, Chester Bennington y Chris Cornell, además del experto en gastronomía Anthony Bourdain, trabajaban en el documental sobre redes de trata y explotación sexual de menores “The Silent Children” (Los niños silenciosos) cuando se suicidaron e insinúan que pudieron morir en realidad por otras razones oscuras. Un portavoz del documental desmintió a Reuters que alguno de los cuatros hubiera trabajado en “The Silent Children”. Las autopsias y los comunicados de sus familias demuestran que se quitaron la vida.

Las publicaciones, publicadas el 6 y 13 de marzo, han sido compartidas unas 250 veces y son visibles aquí ( here , here , here , here )

Todas comparten una traducción del mensaje en inglés que acompaña al montaje fotográfico con las cuatro personalidades`: “No es interesante que Avichii, Chester Bennington, Anthony Bourdain y Chris Cornell se ‘suicidaron’ mientras trabajaban en un documental llamado THE SILENT CHILDREN sobre la pedofilia generalizada/tráfico de niños”. Dos de ellos agregan la pregunta: “¿Qué opinas?”

Reuters ya corroboró la falsedad de esa teoría cuando se publicó originalmente en páginas en Facebook en inglés en agosto de 2020 aquí ( here ).

“The Silent Children” fue un proyecto de película documental para exponer la explotación sexual infantil y la trata de personas, como se muestra en el video de promoción en el minuto 11:02 (aquí here).

Un portavoz de la iniciativa dijo a Reuters que la información en la publicación es completamente falsa. “Ninguna de las personas mencionadas estuvo involucrada en nuestro proyecto y nunca estuvimos ni remotamente en contacto con ellos”, explicaron. “Nuestro proyecto y su sitio web fueron un intento bienintencionado de concienciar a la gente de un problema grave. Nunca llegamos más lejos de lo que estaba en el sitio web y no pudimos recaudar fondos para seguir adelante. El proyecto fue abandonado hace al menos cinco años”, indicaron.

Documentos oficiales de la Secretaría de Estado de California muestran que la productora responsable del documental, JellyBeane Productions LLC, se disolvió el 9 de enero de 2017 (aquí here). Chris Cornell falleció el 18 de mayo de 2017 en Detroit, lo que significa que el proyecto fue abandonado y la productora se disolvió antes de su muerte, no después, como insinúa la publicación.

El sueco Avicii (cuyo nombre real es Tim Bergling) y los estadounidenses Bennington, Cornell y Bourdain se quitaron la vida. Los informes de la autopsia de Cornell, fallecido el 18 de mayo de 2017 en Detroit (aquí here) y de Bennington, quien murió el 20 de julio de 2017 en California (aquí here), se hicieron públicos. Avicii falleció el 20 de abril de 2018 en Omán. Su familia emitió un comunicado diciendo que él luchó con la vida y que “no podía seguir más” (aquí here). El fiscal local de Francia confirmó que Bourdain se quitó la vida el 8 de junio del 2018 (aquí here). No hay evidencia que sugiera que las muertes, que ocurrieron en diferentes lugares y en diferentes momentos, estuvieran relacionadas.

VEREDICTO

Falso. Avicii, Bennington, Cornell y Bourdain se quitaron la vida y según un portavoz de un documental sobre trata y explotación sexual infantil, no trabajaron en el proyecto.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here