Fact Check-Esta balacera en un restaurante ocurrió en Brasil, no en México

24 may (Reuters) - El video de un tiroteo entre personas en un restaurante fue compartido en redes sociales como si hubiera ocurrido en México. Esto es falso: el clip registró un altercado en el estado de Río Grande del Sur en Brasil el 16 de mayo de 2021.

Las imágenes muestran cómo un sujeto se acerca a la mesa de tres personas y luego de hablar brevemente con un hombre, le dispara. Posteriormente otra persona armada que se encontraba en el lugar intenta detener al atacante e intercambian disparos. Reuters encontró publicaciones que identificaban erróneamente el evento en al menos tres lugares distintos del país (advertencia, los siguientes enlaces muestran material gráfico): Mexicali, Baja California (aquí: here ), en el estado de Veracruz: (aquí: here , here , here ) o en Guadalajara, Jalisco (aquí: here ).

Una búsqueda inversa a través de Google de uno de los fotogramas del video reveló que el material corresponde a una balacera registrada en restaurante en la localidad de Jaboticaba, en Brasil. Medios locales brasileños reportan que los hechos ocurrieron la noche del domingo 16 de mayo y dejaron como saldo dos muertos. Uno de los fallecidos fue identificado como Fabiano Ribeiro Menezes, un policía civil que se encontraba en el lugar e intentó detener a la persona que inició los disparos (advertencia, los siguientes enlaces muestran material gráfico): ( here , here , here ).

La cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad del Estado de Río Grande del Sur compartió un comunicado donde lamentó la muerte de Ribeiro Menezes; además confirmó que el oficial fue víctima de disparos de arma de fuego “en un intento de arrestar a un individuo que había cometido homicidio contra otra víctima en el lugar”. ( here ).

Por su parte, el 19 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz confirmó en sus redes sociales que el video muestra un ataque ocurrido en Brasil y no en la entidad mexicana. La dependencia invitó a no compartir información falsa: ( here , here ).

Reuters no encontró reportes de las autoridades de seguridad en Jalisco o Baja California que alertaran de un suceso similar al que se muestra en el video.

VEREDICTO

Falso. El video muestra un ataque armado en un restaurante en Brasil.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.