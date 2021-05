Fact Check-Foto de bebé en silla de plástico corresponde a un hospital de Brasil, no de Colombia

CIUDAD DE MÉXICO, 13 may (Reuters) - Una publicación en Facebook compartida 85,000 veces muestra a un bebé conectado a una sonda y estirado sobre una silla de plástico en un hospital, con la denuncia de que la escena corresponde a un centro sanitario colombiano. Sin embargo, la imagen fue tomada en Brasil.

La publicación es visible aquí ( here ). El texto que acompaña la fotografía dice: "Así atienden en el hospital de #Soledad Juan Domínguez Guerrero la infancia de Colombia. Nos gastamos 2,5 millones de dólares paseando @jguaido y la vicepresidenta @mluciaramirez no hace sino hablar de Venezuela".

Aunque apareció por primera vez en marzo de 2019, recientemente ha sido compartida de nuevo y replicada por muchos usuarios, probablemente debido a la situación política y social actual en Colombia aquí ( here ).

El mensaje de la publicación hace referencia al Hospital Departamental Juan Domínguez Romero, que se encuentra en el municipio colombiano Soledad, en el departamento caribeño Atlántico. Las instalaciones en cuestión aparecen en esta lista de centros clínicos del país sudamericano que muestra en su página web la Universidad Cooperativa de Colombia aquí ( www.uccaquí.edu.co/pereira/prensa/2014/SiteAssets/Paginas/poliza-integral-estudiantil/Listado%20Nivel%20Nacional%20-%20Clinicas%20y%20Hospitales.xls ).

Entre los 440 comentarios generados por la publicación varios muestran la indignación de los usuarios frente a la información: “Esto sí es vandalismo!”, señaló una de ellas. “Y x que no han ido a reclamarle a los encargados de ese departamento… los corruptos no solo están en la presidencia los representantes de cada departamento deben solucionar los problemas del pueblo o para que reciben dinero público… no quieran tapar el sol con un dedo”, consideró otro usuario.

Mediante una búsqueda de imagen inversa en internet, Reuters encontró la fotografía del bebé en el hospital en una noticia publicada en un blog brasileño el 18 de junio de 2018, como parte de un reportaje de denuncia sobre la precaria situación que se vivía en una sala de emergencias infantiles del Hospital de la Infancia y la Adolescencia de Macapá, en el estado Amapá, en el norte de Brasil, junto a la frontera con Guayana Francesa aquí ( here ).

Reuters no pudo obtener de inmediato comentarios ni del hospital de Macapá ni de la Secretaría de Salud de Amapá.

El 19 de junio de aquel año, el medio local G1, del Grupo Globo, publicó una noticia sobre la atención ofrecida por ese hospital a 500 niños por neumonía en el transcurso de apenas un mes y mostró imágenes de un pasillo del centro sanitario con mamás hacinadas con sus hijos en brazos y sentadas en sillas idéntica a las del bebé con la sonda, además de cunas con niños pequeños muy cerca de ellas aquí ( here ).

El 5 de enero de 2018, el mismo medio había publicado fotos similares para denunciar las carencias de ese hospital a pesar de haber sido objeto de 15 inspecciones (aquí here ). Otra noticia del mismo medio del 6 de mayo de 2019 con imágenes parecidas (véase las mismas estrellas en los muros del hospital) es visible aquí ( here ).

Más fotografías de esa situación fueron publicadas por la página web de noticias de Amapá SelesNafes.com el 14 de junio de 2018 aquí ( here ).

No es la primera vez que se utiliza la imagen del bebé con la sonda en la silla del hospital brasileño para compartir publicaciones falsas que identifican la escena con servicios de salud de otros países.

Como explicó la organización de verificación de información El Sabueso, del portal de noticias mexicano Animal Político, la foto fue compartida el 13 de julio de 2019 por una página de Facebook del país norteamericano con el mensaje de que correspondía a la Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual negó la aseveración aquí ( here ).

Según El Sabueso, la instantánea había sido usada hasta entonces para propagar información falsa en varios países desde junio de 2018, entre ellos Perú, El Salvador, Túnez, Venezuela y Haití.

VEREDICTO

Falso. Foto de bebé con una sonda en silla de plástico de hospital no es de un centro clínico de Colombia, sino de Brasil.

VEREDICTO

Falso. Foto de bebé con una sonda en silla de plástico de hospital no es de un centro clínico de Colombia, sino de Brasil.