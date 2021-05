Fact Check- Publicaciones muestran figuras de arcilla, no al bebé “más pequeño del mundo”

5 may (Reuters) - Un par de imágenes de un recién nacido muy pequeño, no mayor al tamaño de la mano de una persona adulta, serían la evidencia del reciente nacimiento del bebé “más pequeño del mundo” de acuerdo con publicaciones en redes sociales. Esto es falso: las imágenes muestran figuras realistas hechas de arcilla.

Al menos dos de estas publicaciones han sido señaladas varias veces como parte de los esfuerzos de Facebook para frenar la información errónea. En el texto que acompaña a estas imágenes puede leerse “Nace el bebé más pequeño del mundo con solo 268 gramos, lucha por permanecer con vida”; y visitar un enlace “como muestra de apoyo”, aunque no siempre se dirige al mismo sitio. Algunos ejemplos pueden verse aquí: ( here , here , here , here, here ).

Si bien algunos usuarios dudan de la veracidad de las imágenes, otros responden con plegarias en apoyo al estado de salud del supuesto recién nacido. Algunas publicaciones han sido compartidas en grupos de Facebook que aluden a temas religiosos.

La redacción es similar en la mayoría de las publicaciones, pero el enlace al que piden dar clic varía. En algunas publicaciones ( here , here ) el enlace lleva a la página “Vida Saludable” donde no se encuentra más datos o contenido al respecto; sino publicidad y una cuenta regresiva que, al terminar, no muestra ninguna información. Otro ejemplo ( here ), enlaza a un contenido de la página “Amoramor.org”, publicado recientemente en abril de acuerdo a la información de Google aquí: (bit.ly/3h6nUca), sobre un supuesto nacimiento de un bebé en Japón a las 28 semanas de gestación.

Una búsqueda inversa en Bing y por separado de la imagen del lado izquierdo (donde el bebé se encuentra boca abajo y con un atuendo rosado); reveló que se trata de una figura de arcilla, que en algún momento estuvo a la venta en el sitio eBay ( here ). Dentro de la lista de resultados de esta misma búsqueda, pero en Google, se encuentran sitios que venden esta figura: ( here , here ).

Respecto a la segunda imagen (donde el bebé aparece de frente y con los ojos cerrados), la búsqueda inversa por Google revela artículos que atribuyen la figura de arcilla a la artista Camile Allen: ( here ).

Allen confirmó a Reuters vía correo electrónico que se trata de una de sus esculturas. “La hice alrededor de 2003. Fue ‘único en su clase’ (es decir, pieza única) y se vendió”, aseguró. En su sitio web es posible encontrar piezas similares a las utilizadas en las publicaciones en redes sociales: ( camilleallen.com/ ).

Para la artista canadiense no es nuevo que su obra se utilice erróneamente para ilustrar contenido que circula por internet. “Mis bebés han aparecido en muchos correos electrónicos virales falsos”, añadió Allen, quien también detalló que sus obras habían sido confundidas con bebés prematuros anteriormente. “¡El internet está loco!”, concluyó.

LOS BEBÉS MÁS PEQUEÑOS

Un bebé prematuro con un peso de 286 gramos sí nació en Japón, pero en agosto de 2018. Luego de haber permanecido unos meses en el hospital, el bebé fue dado de alta en febrero 2019. En este entonces la Universidad de Keio dijo que “aquel caso era el del bebé sobreviviente más pequeño del mundo que haya sido mandado a casa”. Fotografías de este bebé visibles aquí: ( here ), muestran que el tamaño es mucho mayor en comparación a las imágenes de las figuras de arcilla compartidas en redes sociales.

Saybie, una bebé prematura nacida en diciembre de 2018 en Estados Unidos, y que en su momento venció este récord, midió 23 centímetros: ( here ) Según Allen, su escultura mide 8 centímetros.

Al 3 de mayo del 2021, el bebé de menor peso (230 gramos) en el registro “The Tiniest Babies” (Los Bebés más Pequeños) de la universidad de Iowa, nació en Colonia, Alemania en 2016. ( here )

Reuters no encontró evidencia de algún nacimiento similar recientemente.

No es la primera vez que Reuters desmiente publicaciones con contenido engañoso que invitan a dar clic a un enlace del sitio “Vida Saludable” ( here ).

VEREDICTO

Falso. Las imágenes no muestran a un bebé recién nacido, sino a figuras realistas hechas de arcilla.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .