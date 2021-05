Fact Check-Biden no dijo que el pueblo colombiano está ‘dormido’

14 may (Reuters) - Luego de más de dos semanas de protestas en Colombia que han dejado al menos 40 muertos, cientos de usuarios en redes sociales han compartido una supuesta frase de Joe Biden en la que dice que el pueblo colombiano “continúa dormido” ante su gobierno. Sin embargo, no hay registro público de que el político estadounidense haya hecho tal declaración y un vocero de la Casa Blanca dijo a Reuters que la frase es falsa.

“Es incomprensible como el pueblo colombiano continúa dormido ante los atropellos de su propio gobierno”, se lee en la postal difundida en redes sociales ( here, here , here ), que circula al menos desde el 8 de mayo del 2021 de acuerdo a la herramienta de Crowdtangle.

Reuters no encontró evidencia de que Biden haya hecho tal declaración. De hecho, al 13 de mayo, el líder estadounidense no se ha pronunciado públicamente al respecto de la situación en Colombia.

Una búsqueda avanzada de la palabra Clave “Colombia” en sus cuentas verificadas de Twitter @JoeBiden y @POTUS no trajo ningún resultado ( here , here ). La cita tampoco existe en el archivo "Politwoops" de ProPublica, que rastrea los tweets eliminados por funcionarios públicos, aquí ( here )

Un vocero de la Casa Blanca confirmó a Reuters que la declaración es falsa. “El presidente no hizo tal declaración”, dijo vía correo electrónico.

La imagen, ligeramente pixelada, ha sido diseñada como si fuera una postal de CNN en español (vea logo, estilo de comillas y tipografía aquí: here ) . Sin embargo, Reuters no encontró que esta haya sido publicada en los canales oficiales del medio de comunicación en español ( twitter.com/CNNEE , www.instagram.com/cnnee/ , www.facebook.com/CNNee ) ni en inglés ( twitter.com/CNN , www.facebook.com/cnn/ , www.instagram.com/cnn/ ) . Una búsqueda de los términos “Colombia Biden CNN” en Google tampoco trajo resultados relevantes.

Matt Dornic, jefe de comunicaciones estratégicas de CNN, dijo a Reuters por correo electrónico que el medio tampoco reportó esta supuesta declaración y que se trata de un gráfico “falso”.

¿QUÉ HA DICHO EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE?

En un comunicado del 4 de mayo ( here , here ), la portavoz Adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter instó al país “a la máxima moderación por parte de la fuerza pública para evitar más pérdidas de vida.”

Asimismo, reconoció el “compromiso del Gobierno de Colombia de investigar denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos.”

“Continuamos apoyando los esfuerzos del gobierno colombiano para abordar la situación actual a través del diálogo político”, añadió Porter.

Las protestas, que empezaron para rechazar un plan fiscal del Gobierno que después fue retirado, comenzaron el 28 de abril en Colombia. Las demandas de los manifestantes se ampliaron para exigir un ingreso básico para las familias más pobres, el fin de la violencia policial y mejoras a los sistemas de salud y educación, entre otros ( here ).

Falso. No hay evidencia de que Joe Biden haya hecho esta declaración públicamente. Un vocero de la Casa Blanca dijo a Reuters que la frase es falsa. El gráfico que circula en redes sociales con esta frase, aparentemente de CNN, no fue publicado ni creado por el medio.

