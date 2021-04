Fact Check-El Pentágono no prohibió la entrada a Joe Biden

26 abr (Reuters) - Un video en español visto más de 20.200 veces en YouTube asegura que el Pentágono negó la entrada del presidente de los Estados Unidos Joe Biden a sus instalaciones. La historia, originalmente publicada por un sitio web cuyo contenido Reuters ha desmentido anteriormente, es una fabricación de acuerdo con una vocera del Pentágono.

“Pentágono lo desconoce al ilegítimo”, se lee en el titular del video publicado el 19 de abril aquí here por la cuenta Social News International 2.0.

El video, editado como un noticiero, centra su reporte en un artículo publicado por el sitio Real Raw News que fue previamente desmentido por Reuters aquí ( here ). Otras notas mencionadas en el video de casi 12 minutos están fuera del alcance de este artículo de verificación.

Contactada por Reuters vía correo electrónico, Jacqueline Yost, directora de la oficina de comunicaciones corporativas de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono dijo que la “historia es una invención”.

Según el artículo, el Pentágono habría negado el acceso a Biden el 16 de abril del 2021, pero su calendario público tampoco muestra que la supuesta visita estuviera programada ( www.factba.se/biden/calendar )

Real Raw News incluye un descargo de responsabilidad en su página de “About us” ( realrawnews.com/about-us/ ), aclarando que “algunos segmentos” de su página “pueden contener humor, parodia o sátira”, aunque este contenido no está diferenciado claramente.

De acuerdo con lo registrado por la herramienta Wayback Machine here , este mensaje fue agregado recientemente, entre el 19 y 22 de abril.

Real Raw News, lanzada en 2020, fue calificada como una fuente de “extrema derecha” y “cuestionable”, según la plataforma Media Bias / Fact Check aquí ( here )

No es la primera vez que Reuters refuta la veracidad del contenido de Real Raw News aquí: here , here , así como publicaciones que cuestionan la legitimidad de la presidencia de Biden aquí ( here )

VEREDICTO

Falso. El Pentágono no negó la entrada a Biden a sus instalaciones, la historia fue publicada originalmente por un sitio web que ha difundido información falsa en el pasado.