Fact Check-Bill Gates no fue arrestado, se trata de una nota de un sitio satírico

4 ago (Reuters) - Varios usuarios en redes sociales han compartido una captura de pantalla o el texto de un artículo que falsamente reporta que el filántropo Bill Gates fue arrestado por la milicia estadounidense.

La nota fechada del 1 de agosto del 2021 fue publicada por el sitio Real Raw News (archivado aquí: archive.ph/BXa8L ). Reuters ha desmentido repetidamente contenido del sitio. Algunos ejemplos en español y en inglés pueden verse aquí: ( here , here , here , here ) y ( here , here , here )

Una publicación de Facebook que replica un texto de autoría de “Michael Baxter” ( here) ha sido compartida al menos 412 veces. Otro ejemplo puede verse aquí ( here )

El sitio Real Raw News incluye un descargo de responsabilidad en su página de “About us” ( archive.ph/6xTDT ), aclarando que “algunos segmentos” de su página “pueden contener humor, parodia o sátira”.

De acuerdo con lo registrado por la herramienta Wayback Machine ( here ) , este mensaje fue agregado entre el 19 y 22 de abril del 2021.

El arresto de una figura pública como Gates habría sido reportada por los medios de comunicación. Desde la publicación del artículo de Real Raw News el 1 de agosto, Gates se ha mantenido activo en su cuenta de Twitter ( www.twitter.com/BillGates ).

Reuters Fact Check ha desmentido otras publicaciones con falsas narrativas similares sobre Gates aquí ( here , here , here )

La Fundación Gates no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

VEREDICTO

Falso. El ejército de los Estados Unidos no ha arrestado a Bill Gates, la fuente es un sitio web que publica historias que “pueden contener humor, parodia o sátira”

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).