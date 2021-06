Fact Check-Estas boletas marcadas ilegalmente a favor de Morena no fueron contadas en elecciones de México

15 jun (Reuters) - En redes sociales circula un video que muestra un cuadernillo de boletas de la gobernatura de Michoacán, previamente marcadas a favor del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El material retrata un suceso real en una localidad de ese estado, pero a las imágenes les falta contexto.

Una vocera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dijo a Reuters que estas boletas, que fueron marcadas de forma ilegal luego de que personas no identificadas capturaran momentáneamente al presidente de una casilla, fueron destruidas y por tanto no contadas en los resultados de la elección del pasado 6 de junio.

“MORENA quiere hacer fraude en Michoacán”, dice una publicación que comparte una versión del material que dura 14 segundos aquí ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí ( here , here ).

En el video se observa que una persona hojea un cuadernillo de boletas mientras evidencia que están marcadas a favor de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena en alianza con el Partido del Trabajo (PT) a la gobernatura del estado.

Las imágenes corresponden a un incidente real que ocurrió en una casilla básica en la comunidad de Iramuco, en el municipio de Salvador Escalante en Michoacán. Medios reportaron al respecto aquí ( here , here , here )

En sesión especial durante la jornada electoral, María de Lourdes Becerra Pérez, secretaria ejecutiva del IEM explicó que “personas levantaron al presidente de la mesa directiva de casilla, lo aislaron y regresó él con posterioridad con las boletas de la elección de ayuntamiento y gobernador marcadas”. ( youtu.be/hy4tj1gMluc?t=352 , youtu.be/B58UmrdBpGM?t=6571, youtu.be/fqaujwfZlo4?t=66)

Viridiana Villaseñor Aguirre, consejera electoral del IEM, dijo a Reuters vía telefónica que estas boletas no fueron contadas en los resultados de la elección. “No tendrán ningún impacto, no fueron contabilizadas porque no existió ninguna acta de escrutinio y cómputo en esa casilla”.

De acuerdo con Villaseñor, las boletas fueron destruidas ante la presencia de dos funcionarias del IEM, enviadas a la casilla tras conocer el incidente que se dio a inicios de la jornada. Las funcionarias, según el recuento de Villaseñor, fueron retenidas en la casilla por personas que estaban ahí y “no las dejaron salir hasta que el material fuera destruido”, dijo la vocera.

Reuters no pudo verificar si las boletas del ayuntamiento fueron marcadas a favor de otro partido, como mencionó un representante del Partido Revolución Democrática aquí ( youtu.be/hy4tj1gMluc?t=1134 ). Al preguntar a Villaseñor al respecto, la consejera dijo que no podía corroborarlo puesto que el material fue destruido antes de poder levantar la certificación del incidente.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE también indica que estas boletas no fueron contadas. Al buscar los datos correspondientes a la casilla, aparece un total de cero votos tanto para gobernatura, diputaciones y ayuntamientos ( here , here , here ).

Sobre el incidente, el Instituto Nacional Electoral también dijo en Twitter ( here ) que la documentación de esta casilla fue “sustraída, anulada y posteriormente destruida”.

El 13 de junio, Ramírez Bedolla de Morena y el PT recibió su constancia de mayoría en las elecciones del 6 de junio ( here , here ).

VEREDICTO

Falta contexto. Estas boletas de una casilla en Iramuco, localidad en Michoacán, fueron marcadas a favor del partido Morena, luego de que personas no identificadas retuvieran al presidente de la mesa directiva de la casilla en contra de su voluntad. Una vocera del IEM dijo a Reuters que el material fue posteriormente destruido y que las boletas no fueron contadas para los resultados de la elección.

