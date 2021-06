Fact Check-Video capta boletas del 2018 regadas en carretera mexicana

10 jun (Reuters) - Durante el desarrollo de la jornada de las elecciones intermedias en México, el video de boletas electorales esparcidas por una carretera del estado sureño de Tabasco y con marcas al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue compartido en redes sociales. Sin embargo, el material es engañoso: las boletas que aparecen en el video corresponden con las que fueron utilizadas en las votaciones de 2018 en aquella entidad.

Las publicaciones que comparten este video han superado en conjunto las 9,400 reproducciones en Facebook: ( here , here ) y aseguran que fue tomado en la carretera Macuspana-Belén, cerca de la localidad de donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es originario. En Twitter el clip ha superado las 53 mil reproducciones ( here ), ( here , here ).

El video recoge en el testimonio de un hombre que circulaba por la carretera en Tabasco. “Me acabo de percatar con varias papeletas tiradas y marcadas en el cuadro de Morena” (sic), menciona alrededor del segundo 0:17 ( here ). Posteriormente se acerca a distintas boletas para demostrar su hallazgo.

Comentarios en las publicaciones en redes sociales sugieren que se trata de boletas utilizadas el 6 de junio pasado: “Siempre juegan sucio sea del año que sea, así son de sucios, aunque ganen a la buena o a la mala” o “Los del PRIANRD (en referencia a los partidos opositores a Morena) se las robaron de las urnas y las tiraron a ver si así alcanzan a ganar”. Sin embargo, hay otros usuarios que dudan de la autenticidad de las imágenes al señalar que “esas boletas no son de esta elección”.

Por medio de una búsqueda en la herramienta CrowdTangle, Reuters constató que las publicaciones más antiguas que compartieron este video en una página o grupo público en Facebook datan del 5 de junio de 2021; donde se editó en conjunto con otro clip y algunas fotos que aseguran ser del mismo suceso: ( here ).

ELEMENTOS DE LAS BOLETAS ASEMEJAN A LAS UTILIZADAS EN 2018

Alrededor del segundo 0:32 del video ( here ) el sujeto hace un acercamiento a la parte trasera de una boleta donde se aprecia el sello de la autoridad electoral local, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), que es la institución encargada de organizar las elecciones en el estado ( www.iepct.mx/iepct.php ).

Reuters no pudo identificar al creador de este video. Sin embargo, distintos elementos prueban que las imágenes muestran material electoral viejo.

El modelo utilizado para las elecciones de 2018 donde, además de las elecciones presidenciales, se disputó el cargo de gobernador, así como de diputaciones locales y ayuntamientos ( here ), puede verse en un tuit del IEPCT aquí: ( here ). El diseño coincide con el mostrado en el video de las boletas esparcidas por la carretera. Alrededor del segundo 0:20 ( here ) se distingue en el talón del folio la leyenda “Proceso Electoral Local 2017-2018. Presidencia municipal y regidurías”.

Alrededor del segundo 0:37 ( here ) se observa que las boletas contienen candidaturas de los partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social que sí participaron en las elecciones de 2018, pero no lo hicieron en las de 2021, pues perdieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al no lograr el 3% de la votación válida en los comicios del 1 de julio de 2018: ( here ). Aunque dichas organizaciones políticas mantienen su registro de manera local en algunas entidades, no es el caso en el estado de Tabasco ( iepct.mx/partidos.php ).

Reuters encontró la localización del video a través de la herramienta Google Maps en la carretera a Belén en Macuspana ( here!3m6!1e1!3m4!1sEXdx_vnIwYT7Wx9-Dhp_yA!2e0!7i13312!8i6656 ) donde una casa coincide con la que se aprecia alrededor del minuto 0:56 ( here ). Si bien se aprecian diferencias en la fachada (las fotos de Google fueron tomadas entre marzo y septiembre de 2012), otros elementos como la altura del poste en referencia a la vivienda y el detalle de dos arcos en una construcción blanca y gris al fondo coinciden con lo que se muestra en el material.

En el proceso electoral del 6 de junio de 2021 en la entidad se eligieron, entre otros cargos, 17 presidencias municipales:( here ). Medios locales compartieron el diseño que la boleta electoral para esa jornada electoral, incluido el modelo para la elección de presidencias municipales y regidurías, donde se aprecia el emblema de otros partidos políticos como Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México: ( here , here ).

En 2018, medios mexicanos reportaron el robo de más de 11 mil boletas que serían utilizadas en las elecciones locales de Tabasco ( here , here , here ), y uno de estos atracos ocurrió en Macuspana.

Reuters no pudo determinar de forma independiente si las boletas mostradas en el video son auténticas o si fueron reportadas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

Reuters contactó a la autoridad electoral local y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Tabasco, para conocer más detalles sobre estas boletas, pero no obtuvo respuesta inmediata.

VEREDICTO

Engañoso. Las boletas que aparecen en el video tienen características de ser material electoral empleado en las elecciones de 2018 en Tabasco y no afectarán los resultados de las elecciones del 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.