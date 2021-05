Fact Check-Al 25 de mayo, autoridad electoral mexicana no ha entregado boletas; video engañoso circula desde 2015

25 may (Reuters) - El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no ha entregado las boletas para las elecciones del 6 de junio en México. Sin embargo, a días de los comicios electorales, usuarios en redes sociales han compartido un video en el que una mujer denuncia que el INE ha hecho entrega de un paquete supuestamente “incompleto” de boletas y que esto es prueba de “fraude”. El contenido es engañoso: circula desde 2015 y la autoridad ha desmentido anteriormente que este evidencie alguna anomalidad.

“A todos los amigos que fueron elegidos como funcionarios de casillas, deben checar los numerales de las boletas que reciben, ya que el INE está entregando paquetes incompletos y abiertos sin sellos”, menciona una de las publicaciones en Facebook que comparte este video recientemente, donde ya ha superado las dos mil reproducciones ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí: ( here , here , here , here , here ).

El 22 de mayo, el INE desmintió en su cuenta de Twitter que el video mostrara boletas correspondientes al material del 6 de junio y señaló que los paquetes para esta elección aún no habían sido entregados: ( here ). Añadió que los paquetes “se entregan al presidente o presidenta de casilla bajo estrictas medidas para proteger su integridad”.

Contactado por Reuters, un vocero de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE explicó que “los paquetes electorales se entregan dentro de los cinco días previos al anterior de la elección”.

Para argumentar que el paquete de boletas ha sido entregado con folios faltantes, la mujer en el video señala que uno de los talones de boleta al principio del paquete termina en la numeración 934 y no en 001. “Los fraudes siguen”, se le escucha decir alrededor del minuto 3:00.

Sin embargo, esto no es prueba de que el paquete esté incompleto o de que haya sido manipulado.

Los grupos de boletas sí se dividen en 100 folios, pero existen casillas con menor número de electores y es así que la numeración puede no coincidir. “Si en la casilla anterior hay 1,352 votantes, no se le pueden entregar ni más ni menos boletas que 1,352; por eso la numeración de la siguiente casilla comenzaría con un block de boletas de 052 en adelante”, precisó el vocero vía WhatsApp.

CIRCULA DESDE 2015

Esta no es la primera vez que se comparte este video antes de un proceso electoral. Las publicaciones más antiguas que Reuters encontró datan del 5 de junio de 2015: ( here , here ). También es posible encontrar publicaciones que compartieron este video a lo largo del 2018: ( here , here , here ).

Otra prueba de que se trata de material viejo son las boletas que se muestran en el video (ver alrededor del minuto 2:04 aquí: here ); estas no corresponden con el diseño contemplado para las votaciones de este año, que se pueden ver aquí en el contenido publicado por el INE en Twitter: ( here ). El encabezado es “Diputaciones Federales” y no “Diputados Federales” como se muestra en el clip. Al final de esta página es posible ver el modelo de boletas utilizadas en las elecciones de 2015: ( here ).

En 2018, la iniciativa Verificado 2018 revisó este mismo contenido aquí: ( here ).

VEREDICTO

Falso. Las boletas para las elecciones del 6 de junio no han sido entregadas al 25 de mayo. Este video circula desde 2015 y ha sido desmentido anteriormente. De acuerdo con el INE, la terminación del folio con la que inicia un paquete de boletas depende del número de electores en cada casilla y, por tanto, no todos inician con 001.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .