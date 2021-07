Fact Check-Este video no es de la inauguración de un teleférico en Ciudad de México

15 jul (Reuters) - Un video donde aparece una cabina del Cablebus, un nuevo servicio de teleférico en la Ciudad de México, muestra como uno de los vagones se tambalea mientras está suspendido en el cableado a varios metros de altura. En distintas publicaciones, se asegura que el hecho ocurrió el día de la inauguración de una sección de este sistema de transporte, el pasado 11 de julio, pero el contenido es antiguo: circula en redes sociales al menos desde abril.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) dijo a Reuters que esto ocurrió hace meses durante el “proceso de instalación y ajuste de cableado” de otra de las líneas del sistema.

La secuencia también ha sido replicada por distintos usuarios en Facebook. Tan solo tres de estas publicaciones acumulan alrededor de 27,000 reproducciones en menos de cuatro días ( here ), ( here ), ( here ).

Reuters no pudo identificar el origen exacto de las imágenes. Sin embargo, detectó que varios de los videos tienen una marca de agua de la aplicación TikTok con el nombre de una usuaria: @Brixby ( here )

El contenido fue subido a esta red social el pasado 29 de abril, dos meses y medio antes de la apertura del teleférico. Reuters intentó ponerse en contacto con la usuaria vía mensaje a través de TikTok, pero no obtuvo respuesta.

Aquí pueden verse otras publicaciones del mismo video, en Facebook, de inicios de mayo ( here ), ( here ), ( here ).

El Cablebus es un sistema que dará servicio a los ciudadanos que viven en algunas zonas de la capital mexicana. La Línea 1 (L1), el tramo recientemente inaugurado al norte de la ciudad, tiene una longitud de 9.2 kilómetros entre las zonas de Indios Verdes y el barrio de Cuautepec ( here ).

EL VIDEO ES DE LA LÍNEA 2

Un representante del área de comunicación social de la Semovi precisó a Reuters que el video no corresponde a las cabinas de la L1, sino que ocurrió hace un par de meses en la Línea 2 (que va desde Santa Martha a Constitución de 1917), que operará al suroeste de la ciudad

“Cabe señalar que en ese momento, los vagones de la L2 estaban en proceso de instalación y de ajuste de cableado, nunca con personas a bordo de ellas, por lo que no representó peligro para nadie”, declaró vía WhatsApp sobre el suceso.

La entidad informó, en su cuenta de Twitter, que el incidente aconteció en abril pasado. “Ocurrió cuando se comenzaron a colocar las cabinas y, con ello, la realización de pruebas de tensión”, le respondieron a una usuaria, que divulgó las imágenes como si fueran actuales ( here ).

VEREDICTO

Falso. El video de una cápsula del Cablebus que se balancea por los aires no es de la inauguración de un teleférico en Ciudad de México, en julio de 2021. El clip circula, al menos, desde abril de este año. La Semovi destacó que las imágenes corresponden a pruebas realizadas en otra línea del sistema.

