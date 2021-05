Fact Check-Expresidente mexicano Felipe Calderón no fue el primero en vacunarse contra la influenza H1N1

5 may (Reuters) - Días después de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fuera vacunado contra el COVID-19, en redes sociales circula un meme que asegura que el expresidente mexicano Felipe Calderón, durante la pandemia de la influenza A/H1N1 en 2010, se vacunó “antes que nadie”. Esto es engañoso: miembros del personal de salud y grupos vulnerables recibieron la inoculación semanas antes que el político del Partido Acción Nacional.

La imagen, que también incluye una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador siendo vacunado contra el COVID-19, dice: “AMLO esperó a 14, 368, 074 personas para vacunarse. Primero el pueblo. Calderón no esperó a nadie. Primero él”. Ejemplos de las publicaciones pueden verse aquí ( here , here , here ).

CALDERÓN

En México, la campaña nacional de vacunación contra la influenza A/H1N1 para el público general inició oficialmente el 15 de enero de 2010 ( youtu.be/I1bkj_wTkeg ). Es cierto que el entonces presidente Felipe Calderón recibió su inoculación ese día, al igual que su esposa Margarita Zavala y figuras públicas como Mauricio Herrera, Silvia Pinal y Carmen Salinas, quienes fueron invitados para promover confianza en la inmunización, de acuerdo al entonces mandatario ( here , here )

Sin embargo, reportes de medios de comunicación evidencian que, semanas antes a finales del 2009, miembros del personal médico y mujeres embarazadas ya comenzaban a ser vacunados en diversos estados del país.

La vacunación para personal médico y mujeres con entre seis y nueve meses de embarazo arrancó el 26 de noviembre del 2009 en un hospital de Aguascalientes según lo reportado por W Radio, Expansión y la agencia EFE ( here , here , here ).

De acuerdo con el secretario de salud, para esa fecha se habían distribuido “[prácticamente] las vacunas en todos los estados”. ( here )

Los medios locales Puebla Online ( here ) y el Semanario Sur de Jalisco ( here ) también reportaron el inicio de la vacunación en sus estados, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2009, respectivamente; en el caso de Puebla, el entonces delegado del IMSS del estado indicó que el primer bloque también incluiría a niños de 6 a 23 meses y a población en riesgo.

Un artículo de la Jornada ( here ) del 24 de noviembre de 2009 explica que la campaña para la población general comenzaría a partir de la segunda quincena de enero de 2010, luego de que el país recibiera “la mayor cantidad de dosis” esperada.

Durante el evento de arranque oficial de la campaña de vacunación en enero de 2009, Calderón mencionó incluso que el secretario de salud José Ángel Córdova “ya se había vacunado hace algunas semanas” ( youtu.be/I1bkj_wTkeg?t=648 ) y aseguró que continuarían con la inmunización del personal médico ( youtu.be/I1bkj_wTkeg?t=354 ) “Este es un primer grupo en el que ya hemos avanzado bastante y seguiremos”, declaró.

AMLO

López Obrador, de 67 años, recibió la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 el 20 de abril del 2021 ( here ). Anteriormente el mandatario expresó que esperaría su turno de vacunación correspondiente según los grupos de edad ( youtu.be/VJ16J_ZhNLM?t=5263 )

Según lo establecido por gobierno de México ( here ) la primera etapa de inmunización contra COVID-19 (personal de salud de primera línea comenzó en diciembre de 2020). La segunda etapa (personal de salud restante y adultos mayores de 60 años), correspondiente a la edad del gobernante, comenzó en febrero del 2021.

Las publicaciones también indican que López Obrador esperó a que se vacunaran 14,368,074 personas, pero este dato es impreciso. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de México ( youtu.be/psJYgV8_-O8?t=978 , youtu.be/psJYgV8_-O8?t=983 , youtu.be/psJYgV8_-O8?t=653) al 19 de abril del 2021, más de 11 millones de personas habrían sido vacunadas (11,288,822) mientras que el total de dosis aplicadas sumaban más de 14.5 millones; y alrededor de 4.1 millones de personas ya contaban con un esquema completo de inmunización.

VEREDICTO

Parcialmente falso. El expresidente Felipe Calderón no fue el primero en vacunarse contra la influenza H1N1, pero sí fue inmunizado en el arranque oficial de la campaña nacional de vacunación, semanas después de que miembros de personal médico y población vulnerable comenzaran a ser inoculados.

