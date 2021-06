Fact Check-Circula foto alterada de evento de candidata mexicana; no hay registro de que su campaña o partido la haya difundido

4 jun (Reuters) - Una imagen evidentemente alterada del cierre de campaña de Margarita Zavala, candidata a diputada federal por la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue compartida en redes sociales. De acuerdo con las publicaciones, la intención de su campaña con esta imagen sería aparentar más asistentes de los que en realidad hubo mediante una edición digital. Sin embargo, Reuters no encontró registro de que esta imagen manipulada haya sido difundida por la contendiente o su partido. Las publicaciones más antiguas con la imagen alterada fueron realizadas, al menos, un día después de que la imagen sin retoques circulara en redes sociales y fuera compartida por otro candidato de su partido.

“Margarita y Claudio X multiplicando asistentes” comenta una de las publicaciones en Facebook que compartió esta imagen:( here ). Otras publicaciones que retoman esta imagen, en conjunto con la anterior, ya han sido compartidas más de 4,000 veces: ( here , here , here ).

En esta imagen se usan señalizaciones de color verde para resaltar las veces que la figura de una mujer de espaldas, y con lo que parece ser un sombrero en su cabeza, aparece al fondo; lo mismo ocurre con las marcas en color rojo para un grupo de personas que se distinguen por un hombre también de espaldas, pero con una gorra color blanco.

La búsqueda inversa de esta imagen por Google arrojó entre los resultados una nota del medio Reporte Indigo que utilizó la imagen sin alterar para ilustrar una nota sobre el evento, publicada el 30 de mayo de 2021, donde el empresario Claudio X González (el mismo al que se refieren las publicaciones) acompañó a Zavala durante ese evento ( here ). Al repetir el proceso, pero ahora con esta imagen, Reuters encontró entre los resultados que fue compartida sin marcaciones, personas duplicadas y en mejor calidad por la página de Facebook del candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echarta, que asistió también a ese evento: ( here ).

En la publicación de Tabe Echarta del 30 de mayo se observa que tanto la mujer como el hombre que fueron duplicados digitalmente en realidad se encuentran una sola vez y del lado izquierdo. Las publicaciones más antiguas con el montaje que Reuters pudo identificar en grupos públicos y páginas de Facebook y en Twitter datan del 31 de mayo ( here , here , here ).

Notas publicadas en medios refieren que el evento en cuestión se trata del cierre de campaña de Margarita Zavala, que terminó en el Parque Lincoln, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Esta es la misma ubicación a la que refiere Mauricio Tabe en su página de Facebook: ( here , here , here ).

Reuters no encontró que la imagen haya sido publicada por algunos de los canales oficiales de Zavala ( twitter.com/Mzavalagc , here ), de Mauricio Tabe ( www.facebook.com/mauriciotabe , twitter.com/mauriciotabe ), de la sede del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México ( www.facebook.com/PANDF , twitter.com/PAN_CDMX ) o a nivel nacional ( here , twitter.com/AccionNacional ). Tampoco de las cuentas de sus partidos en coalición: ( www.facebook.com/PRIoficial , twitter.com/PRI_Nacional , here , twitter.com/PRDMexico ).

Consultada por Reuters vía telefónica, una vocera del equipo del candidato Mauricio Tabe negó que el supuesto montaje haya sido originado ni que haya sido compartido por ellos; tampoco que lo haya hecho alguna cuenta oficial del Partido Acción Nacional.

Reuters intentó contactar con el equipo de Margarita Zavala, pero no obtuvo respuesta inmediata.

Anteriormente, Reuters desmintió una acusación similar sobre un candidato del partido opositor Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aquí: ( here ).

VEREDICTO

Falso. Reuters no encontró registro de que la imagen manipulada haya sido compartida por Margarita Zavala, el PAN o los partidos coaligados en su candidatura. La versión editada comenzó a circular al menos un día después de que se publicara la versión original, de acuerdo con los ejemplos más antiguos identificados. Una vocera del equipo de campaña de Mauricio Tabe, candidato que publicó la fotografía original, negó que ellos o su partido hubieran manipulado o compartido la imagen.

