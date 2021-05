Fact Check- Imagen de candidato mexicano repartiendo juguetes sexuales es un montaje

26 may (Reuters) - Una fotografía compartida más de 8,000 veces aparentemente muestra a un político mexicano entregando juguetes sexuales a un grupo de jóvenes. La fotografía ha sido alterada para incluir a Samuel García, candidato al gobierno del estado mexicano de Nuevo León en las próximas elecciones del 6 de junio.

La imagen original retrata al corresponsal estadounidense Roy Wood Jr., del programa cómico “The Daily Show con Trevor Noah”, durante una protesta en la Universidad de Texas en Austin en 2016.

Aunque la mayoría de los usuarios toman la imagen a manera de broma y aseguran que se trata de un montaje, otros más parecen pensar que es una fotografía auténtica, con comentarios como “Eso les faltaba a los candidatos... uff, de plano se voló la barda” o “Ese niño rico es puro show”. Publicaciones con la imagen pueden verse en Facebook aquí: ( here , here ) y en Twitter aquí: ( here , here , here ).

Por medio de la búsqueda inversa de la imagen en Google, la plataforma sugirió los términos “roy wood jr dildo” como búsqueda relacionada. Este proceso reveló que la fotografía se publicó en el medio estadounidense Daily Dot el 25 de agosto de 2016: ( here ). En las imágenes, Roy Wood reparte estos juguetes entre la multitud para grabar un segmento para su programa de televisión.

Otro elemento que fue alterado en el material compartido en redes sociales ( here ) es la gorra color naranja que porta un hombre entre el camarógrafo y la persona entregando los juguetes. En el montaje, la gorra incluye el logo del partido Movimiento Ciudadano, del que García es candidato, pero en realidad la gorra hace referencia a Bevo, la mascota deportiva de la Universidad de Texas en Austin: ( here ).

De acuerdo con medios estadounidenses, las protestas del movimiento “Cocks not glocks” (un juego de palabras para expresar apoyo a los consoladores y no a las armas) surgieron como rechazo a una ley que permite la portación de armas de fuego dentro de algunas instalaciones educativas ( here , here , here ). En algunas universidades mostrar públicamente artículos como los consoladores es algo prohibido y de tal manera se utilizó como símbolo de protesta.

El segmento que Wood grabó con los estudiantes formó parte de un video que fue subido al canal de YouTube de “The Daily Show con Trevor Noah”: ( youtu.be/UbJKhvmshGs?t=262 ).

Reuters desmintió con anterioridad otras publicaciones en redes sociales sobre las elecciones del próximo 6 de junio en México: ( here , here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Alterado. Esta imagen es un montaje. La fotografía original fue tomada en 2016 durante protestas estudiantiles en la Universidad de Texas en Austin y muestra a un corresponsal de televisión estadounidense, no a un candidato político mexicano.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .