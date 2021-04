Fact Check-Trío de jóvenes cantantes de ópera no son hijos de Pavarotti, Carreras y Domingo

9 abr (Reuters) - La actuación de un trío de jóvenes con portentosas voces de ópera ha sido viralizada en redes en varias publicaciones del 2 y 4 de abril que aseguran que los intérpretes son hijos de “los tres tenores”, como se conoce a Luciano Pavarotti, Josep Carreras y Plácido Domingo por su interpretación de un famoso álbum conjunto hace unos años. En realidad, los artistas no son sus hijos ni tienen nada que ver con ellos. Se trata de un trío llamado Il Volo y la actuación replicada en redes es del año 2012.

“Impresionante !!! Los hijos de los tres mejores tenores PLÁCIDO, PAVAROTTI Y CARRERAS” señaló una de las publicaciones aquí ( here ); “FELICES PASCUAS A TODOS. LOS HIJOS DE LOS TRES MEJORES TENORES DEL MUNDO. CARRERAS.PAVAROTI Y PLACIDO DOMÍNGUEZ” indicó otra aquí ( here ) y “Los hijos de los tres mejores tenores: Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, los genes...” remarcó una tercera aquí ( here).

Mediante una búsqueda de imágenes inversa tras una fragmentación de los cuadros del video es posible encontrar enlaces en internet a un concierto de Il Volo, interpretando el tema Il Mondo aquí ( here). Buscando en la página oficial de YouTube también es posible dar con el video del concierto, celebrado en Alemania en septiembre de 2011 aquí ( here ).

De acuerdo con la biografía publicada por los músicos en su página web aquí ( here ) el trío está integrado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble. Su primera actuación de éxito se remonta a 2009, durante un concurso de talentos de la cadena de televisión italiana Rai 1, y llamó la atención de Michele Torpedine, representante de sus compatriotas Andrea Bocelli y Zucchero.

Además de ganar un premio Billboard Latino, ser nombrados embajadores de Unicef y actuar en el Festival de Eurovisión en representación de Italia, son famosos por su concierto “Notte Magica”, en el que homenajean a los tres famosos tenores y que han interpretado en varias ocasiones (aquí here).

Curiosamente en el año 2012 llegaron a actuar con Plácido Domingo, con el que no guardan ninguna relación de parentesco, pues el tenor español de 80 años y formado en México tiene hijos más mayores que los jóvenes de Il Volo; José Plácido, de su primera matrimonio, y Placido Junior y Álvaro Mauricio, de su segundo.

El tenor catalán Josep Carreras, de 74 años, tiene dos hijos, Albert y Julia, fruto de su matrimonio con Mercedes Pérez aquí ( here ).

Pavarotti, nacido en Módena (Italia) en 1935 y fallecido en 2007, tuvo cuatro hijas: Lorenza, Cristina y Juliana, fruto de su primer matrimonio, y Alice, del segundo aquí ( here ).

Los tres artistas protagonizaron a finales de los años 1990 y principios del siglo XX uno de los mayores fenómenos musicales de los últimos tiempos: bajo el nombre de “Los tres tenores” realizaron giras por todo el mundo y grabaron un álbum que no solo ganó un premio Grammy sino que se convirtió en el disco de música clásica más vendido de la historia. Su mítica interpretación de “O sole mío” fue retransmitida a 54 país y tuvo una audiencia estimada de 800 millones de telespectadores (aquí here y aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Los tres jóvenes cantantes de ópera no son los hijos de “Los tres tenores”, Pavarotti, Carreras y Domingo.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here )