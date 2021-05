Fact Check-Una supuesta carta a AMLO no es correspondencia auténtica de la Casa Blanca

12 may (Reuters) - Una carta dirigida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador circula en redes sociales, aparentemente enviada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden el 7 de mayo del 2021. Un vocero de la Casa Blanca confirmó a Reuters que el documento no es auténtico.

La supuesta carta hace referencia a la queja formal que el Gobierno mexicano emitió ese mismo día, a través de una nota diplomática, en la que pidió a Estados Unidos suspender el financiamiento que da a un grupo anticorrupción crítico de la Administración de López Obrador. Más información al respecto puede verse aquí: ( here )

El documento ( here, here , here ) , dirigido a “Mr. President López” lleva el logo de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos (EOP, por sus siglas en inglés que puede verse aquí: here ) y parece estar firmada por Biden.

Aunque este documento ha sido visiblemente falsificado y algunos usuarios dudan de la veracidad del documento, también hay otros que parecen creer que es auténtico con comentarios como: “¡Estados Unidos ya se dio cuenta de quien es nuestro presidente, pero algunos mexicanos no!” o “Gracias, EE. UU.”

Contactado por Reuters, un vocero de la Casa Blanca dijo que “esta no es correspondencia auténtica de la Casa Blanca”.

Distintos elementos señalan que la carta es falsa, como los errores de ortografía y de redacción. Por ejemplo: el apellido del senador mexicano Ricardo Monreal fue escrito con minúscula.

Además, el espaciado y la tipografía en la supuesta correspondencia, así como el membrete utilizado, difieren de los de los documentos oficiales firmados por Biden recientemente. Dos ejemplos de abril del 2021 pueden verse aquí: ( here , here ).

VEREDICTO

Falso. Un vocero de la Casa Blanca dijo a Reuters que esta carta es falsa.

