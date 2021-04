Fact Check-El CEO de Pfizer recibió la vacuna anti-COVID de su propia empresa en marzo de 2021

20 abr (Reuters) - Por medio de capturas de pantalla de una nota del medio argentino Clarín, usuarios en redes sociales aseguraron que el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, no quiso recibir la vacuna anti-COVID que su empresa fabrica junto con BioNTech. Esto es engañoso. La nota es de diciembre del 2020, cuando la estrategia de vacunación en Estados Unidos contemplaba a trabajadores de la salud y a residentes de asilos. Bourla, de 59 años, recibió la segunda dosis de la inoculación en marzo de 2021.

La nota titulada ‘Albert Bourla, CEO de Pfizer, no quiso aplicarse su propia vacuna’ fue publicada en el sitio de Clarín el 17 de diciembre de 2020 (aquí here ). El medio añade la explicación en el sumario: “Dijo que […] aunque tiene 59 años, no está en la primera línea de riesgo. Y agregó que lo hará ‘en cuanto pueda’, sin confirmar una fecha”.

Este artículo hace referencia a una entrevista que el empresario ofreció al medio estadounidense CNBC el 14 de diciembre de 2020, días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) hubiera autorizado el uso de emergencia del fármaco en ese país el 11 de diciembre de 2020 (aquí here ).

En aquella conversación, la conductora del programa le pregunta expresamente a Bourla cuándo planeaba recibir su propia dosis, pues el directivo pedía confianza a la población para aplicarse la inoculación. Él respondió que “pronto”, pues “no quería ser un ejemplo de alguien que se ‘salta la fila’” al no ser trabajador de primera línea. Un fragmento de la conversación puede ser consultada aquí: ( here ).

La recomendación publicada en diciembre de 2020 por los Centros para el Control y Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dividía por fases la estrategia de vacunación, donde la primera (1a) estaba enfocada en el personal médico y a los residentes de centros de asistencia a largo plazo (hogares de ancianos, por ejemplo) (aquí here ).

A principios de marzo, en entrevista con el medio estadounidense Axios, el CEO de Pfizer declaró sentirse “liberado” después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna fabricada por su compañía (aquí here ).

Bourla compartió en su cuenta oficial de Twitter que había recibido la segunda dosis del fármaco producido por Pfizer-BioNTech en marzo 10 (aquí here ).

Engañoso. El CEO de Pfizer dijo en diciembre 2020 que esperaría su turno para vacunarse contra el COVID-19, cuando la estrategia de vacunación estaba enfocada en trabajadores de la salud y residentes de asilos. En marzo de 2021 completó su vacunación.

