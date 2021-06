Fact Check-La vacuna anti-COVID no inyecta un microchip, TikTok muestra una jeringa retráctil

17 jun (Reuters) - El video de una vacunación con una jeringa retráctil, utilizada para fines de seguridad, ha sido falsamente etiquetado en redes sociales para alegar que muestra la inserción de un microchip.

Reuters ha desacreditado teorías infundadas que afirman falsamente que las vacunas anti-COVID contienen un microchip aquí: ( here , here , here ). Si bien existen chips que pueden ser implantados en humanos o en animales, esta tecnología no está relacionada con la vacunación contra la COVID-19 ( here , here , here ).

Entre el 1 y 9 de junio, el video fue editado con textos como “El chips en la punta de la aguja” (sic), emojis de sorpresa y otro texto: “ven lo qué yo veo” (sic). En conjunto, las publicaciones que comparten este material editado en Facebook ya han superado el millón y medio de reproducciones: ( here , here , here ). Comentarios de los usuarios en las publicaciones confirman la narrativa en el clip: “Por si no creías, ¡aquí las pruebas!” o “Sí se mira un chip”.

Una de estas ediciones destaca el momento en que el contenido de la vacuna es suministrado (alrededor del segundo 0:47 here ) y cómo, antes de retirarse, la aguja aparentemente desaparece.

Reuters encontró que el material fue publicado originalmente en TikTok el 28 de mayo de 2021: ( bit.ly/2U1i4PV ). La descripción del clip hace referencia a la vacuna contra COVID-19 e incluye el hashtag #yopongoelhombroporelperú. En los comentarios de su publicación, la usuaria aclaró que el video muestra una aguja retráctil y realizó otro video para destacar esta explicación: ( bit.ly/3iJUKR1 ).

Consultada por Reuters, la usuaria confirmó ser ella quien aparece en el video durante la aplicación de su segunda dosis de la vacuna anti-COVID. La grabación ocurrió el 24 de mayo y tenía por intención ser algo con tinte cómico “pero muchos lo tergiversaron”.

Como explicó Reuters anteriormente aquí: ( here , here ), las jeringas retráctiles se utilizan para proteger tanto a la persona que se inyecta la vacuna como al paciente que la recibe, pues reduce el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por la sangre debido a lesiones con las agujas.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA; por sus siglas en inglés) explica que "después de su uso, un empujón adicional en el émbolo retrae la aguja dentro de la jeringa, eliminando el peligro de exposición a la aguja”. Una animación elaborada por la OSHA muestra su funcionamiento: ( here ). Videos del funcionamiento de una jeringa retráctil pueden verse aquí: ( here , here ).

El Seguro Social de Salud del Perú (conocido como EsSalud) contempla a las jeringas retráctiles dentro del Manual de Vacunación Segura Contra COVID-19 (consultar página 55: here ).

VEREDICTO

Falso. Las vacunas de COVID-19 no contienen un microchip. La autora de este TikTok confirmó a Reuters que su clip muestra una jeringa retráctil, utilizada para evitar la propagación de enfermedades sanguíneas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .