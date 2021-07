Fact Check-Alteran nombre de clavadista china en imagen compartida en redes sociales

27 jul (Reuters) - En pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, una imagen circulando en redes sociales ha sido alterada para cambiar el nombre de la clavadista ganadora de siete medallas olímpicas (cinco de ellas, de oro), Wu Minxia.

La imagen identifica erróneamente a Wu Minxia como “Cha Phu Zhon”, en alusión a la palabra en español “chapuzón”, es decir, la acción de meter a alguien en el agua de cabeza o con brusquedad ( here , dle.rae.es/chapuzar ). También incluye el texto “Cuando estás destinada a ser nadadora desde que naces”.

Se ha compartido más de 50 mil veces en Facebook ( here , here , here , here , here ) y ha superado los 53 mil “me gusta” en Instagram ( here , here , here , here ). Ejemplos en Twitter pueden verse aquí: ( here , here ).

Si bien la mayoría de los usuarios saben que se trata de una imagen manipulada, o incluso saben el nombre real de la deportista, otros usuarios ponen en duda la veracidad de la imagen con comentarios como: “Es en serio ???” (sic), “Es bait o es real? Jaja” (sic) o “Eso es cierto o deberás así se llama la chica?” (sic).

Una búsqueda inversa del material a través de Google ( bit.ly/3eYs04e ) reveló entre las imágenes relacionadas una donde el nombre de la clavadista aparece como Wu Minxia. Es probable que la imagen haya sido retomada del registro de la participación de Minxia en la categoría de femenil en trampolín tres metros durante la competencia en los Juegos Olímpicos de Londres, celebrados en 2012, donde ganó el oro. Esto es perceptible alrededor del minuto 0:11 del video subido al canal de YouTube de los Juegos Olímpicos: ( youtu.be/Zay8fFwgqYo?t=11 ).

La información en el cintillo, la posición de los brazos de la atleta y la cámara detrás de ella coinciden con la imagen manipulada que circula en redes sociales: ( here ).

La imagen editada ha circulado en grupos públicos y páginas de Facebook, al menos, desde agosto de 2016 de acuerdo con la herramienta de análisis y monitoreo de redes sociales CrowdTangle: ( here , here ).

El sitio oficial de los Juegos Olímpicos explica que Minxia, además de ser medallista olímpica, también es ganadora de 14 medallas del Campeonato del Mundo (ocho de ellas, de oro), lo que la convierte en “la atleta femenina más condecorada” en la historia de la disciplina. La clavadista anunció su retiro en diciembre de 2016 ( here ).

Reuters no encontró registro de una deportista con el nombre que se menciona en la captura compartida en redes sociales en el listado de competidores para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ( here ).

Producto de la pandemia por COVID-19, la inauguración de los 32 Juegos Olímpicos en la capital japonesa, realizada el 23 de julio, contó con menos de mil asistentes ( here ). Más cobertura de Reuters sobre el evento aquí: ( here , here , here ).

VEREDICTO

Alterada. La imagen compartida en redes sociales ha sido editada para modificar el nombre de la clavadista y medallista olímpica china Wu Minxia.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .