Fact Check-Expresidente de Estados Unidos Bill Clinton no es juzgado por un tribunal militar en Guantánamo

CIUDAD DE MÉXICO, 2 jul (Reuters) - La información de que el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton está siendo juzgado en un tribunal militar en la base de Guantánamo, compartida por usuarios de redes sociales, es falsa. Las publicaciones están basadas en un artículo del portal satírico Real Raw News, del que Reuters ha desacreditado anteriormente varias noticias inventadas.

"El juicio militar a Bill Clinton, aplazado porque una de las jueces había sido su fan, y no podía ser objetiva", señaló una usuaria en una publicación del 19 de junio aquí ( here ) que iba acompañada de un link a Real Raw News. El artículo archivado es visible aquí ( archive.is/PgmQf ).

Reuters ya desenmascaró publicaciones falsas similares sobre ese proceso judicial imaginario en inglés, aquí ( here ).

El artículo no proporciona pruebas del supuesto juicio militar del 42º presidente de los Estados Unidos.

El contenido que difunde Real Raw News ha sido desacreditado por Reuters varias veces aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

El sitio web declara abiertamente en su sección "Acerca de nosotros" aquí ( here ) que lo que publica "tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento". "Este sitio web contiene humor, parodia y sátira. Hemos incluido este descargo de responsabilidad para nuestra protección, con el asesoramiento de un consejero legal", agrega.

Si se estuviera llevando a cabo un juicio de un expresidente de los Estados Unidos, se habría cubierto ampliamente en los principales medios de comunicación. Una búsqueda reciente en internet aquí ( bit.ly/3qDO8FR ) sobre un proceso militar de Clinton no refleja tal evento.

Angel Urena, portavoz del exgobernante, indicó a Reuters por correo electrónico que “simplemente no hay verdad detrás de esto”.

Bill Clinton apareció el 24 de junio de 2021 en el programa televisivo de NBC "Late Night with Seth Meyer", que puede verse en un clip de YouTube aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Expresidente de Estados Unidos Bill Clinton no es juzgado por un tribunal militar en Guantánamo.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.