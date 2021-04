Fact Check-Videos muestran restos de cohete de SpaceX reingresando a la Tierra

1 abr (Reuters) - Usuarios en redes sociales han compartido videos grabados el 25 de marzo, cuando un espectáculo de luces fue visto en el cielo nocturno del noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Algunos usuarios alegan que la escena fue causada por extraterrestres o meteoritos. Esto es falso: de acuerdo con expertos, las imágenes en realidad muestran restos de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX del millonario Elon Musk, lanzado el 4 de marzo del 2021.

Imágenes del suceso visto desde Portland, Oregón y el estado de Washington pueden verse aquí ( here , here ).

Comentarios en distintos videos de la escena compartidos en Facebook (here) y en TikTok (vm.tiktok.com/ZMeyD6ESC/) incluyen: “Es una nave espacial por la mente Ahí está en nuestras criadores listos para el gran contacto”, “solo son meteoritos entrando a la atmósfera” y “lluvia de meteoritos”.

En la madrugada del 26 de marzo, el astrónomo Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian (here) publicó en Twitter (here) que se trataba de la reentrada de la segunda etapa del Falcon 9, lanzado desde el Centro espacial John F. Kennedy en Florida, Estados Unidos el 4 de marzo (here).

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) en Seattle, también dijo en Twitter que de acuerdo a la “información no oficial”, los objetos en el cielo eran restos del Falcon 9 (here) y explicó que, debido al ángulo y velocidad con la que estos se desplegaron, no eran meteoros (here).

Contactado por Reuters vía correo electrónico, McDowell explicó el suceso: “Un cohete que vuelve a entrar se derrite, se desintegra en muchos bultos que continúan en pistas paralelas tal como se observa (en los videos)”.

El astrónomo dijo que la órbita de la segunda etapa del cohete Falcon 9 fue rastreada por la Fuerza Espacial de Estados Unidos como el “objeto 47782”. Su reingreso ya había sido predicho, aunque el tiempo exacto no se conocía. “No hay duda de que lo que la gente vio fue la ruptura y reentrada de los desechos espaciales del objeto 47782”, añadió.

James Davenport, profesor asistente de investigación en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Washington también atribuyó el evento al cohete de SpaceX (youtu.be/ekJanB4cjUk?t=45). En entrevista con el medio local KING 5 News (NBC Seattle) dijo: “Hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer, puso satélites en órbita. La única falla que tuvo es que no se desorbitó por completo, por lo que no bajó cuando y donde lo esperábamos”.

Según McDowell, la etapa de siete metros de largo debía “inmolarse sobre el océano al sur de Australia”. (here)

Imágenes similares fueron captadas en Australia en febrero de 2021 y en mayo de 2020, con la reentrada de los restos de un cohete chino y ruso, respectivamente ( here , here ).

SpaceX no respondio inmediatamente a la solicitud de comentario de Reuters.

VEREDICTO

Falso. De acuerdo con expertos, los videos captados la noche del 25 de marzo en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos muestran la reentrada de restos del cohete de SpaceX Falcon 9, lanzado el 4 de marzo del 2021.

