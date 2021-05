Fact Check-Tuit del senador colombiano Gustavo Petro no es auténtico

CIUDAD DE MÉXICO, 28 may (Reuters) - Un mensaje en Twitter atribuido al senador y excandidato presidencial colombiano Gustavo Petro mostró un presunto llamado del político a la población para que insista con los bloqueos de carreteras en el país, en medio del conflicto político y social que vive la nación sudamericana desde hace semanas. El tuit fue replicado por decenas de usuarios en Facebook pero es falso, como el mismo Petro aseguró en su cuenta de Twitter.

"Los bloqueos deben seguir, ni un paso atrás, patria, socialismo o muerte. Un puñado de acomodados ciudadanos con ínfulas de burgueses no pueden venir a impedirnos ejercer el libre bloqueo y las expresiones de inconformismo que hay que hacerlas sentir con fuerza, #sigan", puede leerse en la captura de pantalla del falso tuit compartido por usuarios de Facebook. Algunos ejemplos, del 25 de mayo, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ). "Mira cómo va Colombia. This is happening in Colombia", dice el autor la segunda publicación.

Reuters no encontró evidencia de que algún medio colombiano o extranjera haya replicado el contenido del falso tuit como si fuera cierto.

Al día siguiente, Petro aclaró en su cuenta de Twitter que el mensaje no es de su autoría aquí ( here ). "Atención para difundir en todas las redes. Este trino es falso. Ni hablo de bloqueos sino de pasar a manifestaciones pacíficas. Ni hablo de socialismo ni de burgueses. Amigos uribistas, intenten dejar de hacer la política basada sobre la mentira y el miedo aunque sea una vez", señaló el exalcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 y exguerrillero del grupo M19 aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

Su pasado en el M19, que asaltó en 1985 el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá en un ataque saldado con casi un centenar de muertos, ha perseguido a este político que luchó por la Presidencia con el actual mandatario, Iván Duque, en las elecciones en 2018.

Aunque es falso su llamado a continuar con los bloqueos de carreteras en el país, Petro ha sido muy crítico en las últimas semanas con la actuación del Gobierno frente a las protestas sociales iniciadas el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma tributaria impulsado por Duque aquí ( here ).

Entre otras cosas, consideró que los 139 heridos registrados el 26 de mayo en una ola de disturbios en Bogotá "indica la más profunda crisis humanitaria de la historia (de Colombia) desde el 9 de abril de 1948", en alusión al Bogotazo, las protestas acontecidas en el país tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. El senador y excandidato presidencial colombiano Gustavo Petro no exhortó a la población en Twitter a bloquear las carreteras en el país sudamericano. El tuit es falso, como señaló el propio Petro en su cuenta de esa red social.

