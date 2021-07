Fact Check-Colombia sí recibirá donaciones de vacunas contra la COVID-19 de Estados Unidos a través de COVAX, pero no de un lote de 500 millones

1 jul (Reuters) - Una publicación en redes sociales asegura que Colombia no recibirá parte de una donación de 500 millones de vacunas anti-COVID hecha por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Esto es parcialmente falso: aunque Colombia no está contemplada en la lista de naciones beneficiados con esa contribución en particular, el país sí recibirá otros donativos de dosis por parte de Estados Unidos.

Las publicaciones en Facebook fueron compartidas el 10 de junio y mencionan una donación de 500 millones de vacunas destinadas a 92 países. Las publicaciones han sido compartidas más de 1,600 veces: ( here , here , here ). Un ejemplo en Twitter puede verse aquí: ( here ).

Reuters encontró que la donación de inoculaciones más reciente con esas características corresponde a un anuncio hecho por la Casa Blanca ese mismo día sobre vacunas contra la COVID-19. Entonces, el gobierno estadounidense anunció la compra de dosis de la vacuna Pfizer destinadas a la donación para 92 países de medianos y bajos ingresos, así como estados miembros de la Unión Africana por medio de COVAX: ( here ).

El mecanismo COVAX está dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Alianza de Vacunación Gavi y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Pandemias (CEPI, por sus siglas en inglés). Tiene por finalidad la producción y distribución mundial de vacunas contra la COVID-19 de una manera equitativa. Más información aquí: ( here ) y aquí: ( here , here ).

La mayoría de estos 92 países fueron elegibles para el donativo por registrar un Ingreso Nacional Bruto (INB o ING) per cápita inferior a $4,000 dólares estadounidenses en 2018 y 2019 según el Banco Mundial; otros más fueron seleccionados a partir del criterio de la Asociación Internacional del Fomento (AIF). El listado completo puede ser consultado aquí: ( here ).

Colombia no pertenece a este grupo de 92 naciones; sino a otro conjunto de países denominados “participantes autofinanciados” ( here ), es decir, que pueden adquirir vacunas por sí mismos; por ejemplo, por medio de acuerdos bilaterales con las farmacéuticas.

Iryna Mazur, encargada de las relaciones con medios de comunicación en Gavi, confirmó a Reuters vía correo electrónico que Colombia es parte de COVAX como participante con “autofinanciamiento” y ha estado recibiendo vacunas por medio de ese mecanismo. También confirmó que la donación de 500 millones de dosis hecha por Estados Unidos estará disponible para los 92 países antes mencionados y miembros de la Unión Africana.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó a Reuters por medio de un documento que Colombia no es elegible para la donación de 500 millones de dosis, por ser clasificados como un país “de renta media alta”.

COLOMBIA RECIBIRÁ DOSIS DONADAS POR ESTADOS UNIDOS

La donación anteriormente mencionada, en donde no se incluye a Colombia, es independiente a otro donativo por parte de Estados Unidos en la que sí se considera a este país.

Desde el 3 de junio la Casa Blanca anunció la aportación de 80 millones de dosis donde el 75% de las vacunas serían entregadas por medio de COVAX y ya se mencionaba a Colombia como país beneficiario: ( here ). Posteriormente, el 21 de junio, el gobierno estadounidense también incluyó al país sudamericano como beneficiario del 25% del donativo restante, destinado a “prioridades regionales”: ( here ).

El Ministerio de Salud confirmó a Reuters que Colombia recibiría la donación directa de 2.5 millones de dosis proveniente de Estados Unidos de la vacuna fabricada por Johnson & Johnson, “cuya entrega se verificará la primera semana de julio de 2021”. Asimismo, el país sudamericano ha recibido más de tres millones de vacunas por medio de COVAX; de un acuerdo de aproximadamente 20 millones.

Gavi y la UNESCO registran en un sitio especial los envíos que Colombia ha recibido por medio de COVAX. Aquí ( here ) y aquí (consultar el apartado “Delivery” here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Colombia recibirá donaciones de Estados Unidos por medio de COVAX y como parte de la atención a “regiones prioritarias” de acuerdo con la Casa Blanca. El país sudamericano no se contempla como parte de las 92 naciones beneficiadas para el donativo de 500 millones de dosis donadas por Estados Unidos, consideradas de bajos y medianos ingresos según su Ingreso Nacional Bruto per cápita.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.