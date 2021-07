Fact Check- Video muestra celebraciones deportivas en Argentina, no protestas en Cuba en 2021

Añade veredicto

14 jul (Reuters) - Un clip de las celebraciones de los fanáticos de la selección argentina de fútbol en Buenos Aires, Argentina, fue erróneamente etiquetado como registro de las protestas en Cuba el 11 de julio, las mayores manifestaciones antigubernamentales en la isla en décadas.

“#EnEstosMomentos #Cuba. Cuba en estos momentos. Los Cubanos quieren Libertad!” puede leerse en las publicaciones en Facebook que comparten este video y han sumado casi 10 mil reproducciones: ( here ). En Instagram, el video ha superado las 192 mil reproducciones: ( here ). En Twitter, suman más de 400 mil reproducciones ( here , here ).

Alrededor del segundo 0:05 del video ( here ) se observan múltiples pantallas: en una de ellas se distingue el logotipo de Mercedes-Benz; alrededor del segundo 0:11 se aprecia un monumento cuya base está iluminada con luces color blanco y azul; y a lo largo de todo el clip se escucha a la multitud cantando a coro.

La búsqueda inversa de uno de los fotogramas del video trajo entre sus resultados imágenes relacionadas con el Obelisco, monumento en la Plaza de la República en Buenos Aires ( bit.ly/3yOjqNa ). En una toma de Google StreetView de la ubicación se observa el mismo edificio con el logotipo de Mercedes-Benz en el lado izquierdo ( bit.ly/3xC9qX8 ).

Reuters no pudo corroborar de manera independiente el origen del clip, pero las imágenes parecen corresponder a la celebración por la victoria de la selección de Argentina en la Copa América 2021 el 10 de julio, lo que representó su primer gran título en 28 años ( here ). Un video publicado por el medio TV Noticias captura desde otro ángulo esta misma celebración, donde es posible observar que el Obelisco está pintado de azul y blanco, los colores de la bandera de dicho país: ( here ); otro ejemplo está disponible aquí: ( here ). Reuters también captó imágenes de la celebración en la Plaza de la República: ( here ).

Debido a un aumento en récord en las infecciones por COVID-19 y una crisis por la escasez de productos básicos, miles de cubanos se manifestaron en las calles de la isla el domingo 11 de julio del 2021, pidiendo la renuncia del presidente y jefe del Partido Comunista cubano, Miguel Díaz-Canel: ( here ).

De acuerdo con el informe dado el martes por la Agencia Cubana de Noticias, un hombre murió y varios civiles y funcionarios de seguridad resultaron heridos durante una protesta en los suburbios de La Habana el lunes 12 de julio ( here ).

Imágenes capturadas por Reuters de las protestas pueden verse aquí: ( here , here , here ).

Anteriormente, Reuters verificó publicaciones similares que erróneamente atribuían otras dos fotografías como registro de las protestas en Cuba: ( here , here ).

VEREDICTO

Falso. Las imágenes corresponden con la celebración en Argentina por el triunfo de la selección de fútbol en la Copa América 2021.

